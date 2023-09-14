Мало кто догадывается: для чего нужны маленькие отверстия на корпусе телефона

Разработчики позаботились о качестве звука при разговоре

Не все пользователи знают о всех возможностях своего мобильного телефона, например фонарик — не только для освещения, а небольшие отверстия сверху или снизу устройства — не то, что думают большинство обладателей. Многие ошибочно считают их кнопкой "Reset", которая необходима для сброса настроек устройства, но это не так.

Об этом пишет портал itechua. Маленькое отверстие круглой формы чаще всего расположено сверху или сзади, возле основной камеры.

Так выглядит это отверстие

Многие думают, что это кнопка "Reset", как на маршрутизаторах и некоторой другой технике. Однако назначение этого отверстия другое — на смартфоне сброс осуществляется через настройки или через меню Recovery, которое активируется зажимом физических клавиш.

Под этим маленьким отверстием расположен дополнительный микрофон, отвечающий за шумоподавление. Он находится на противоположной стороне от основного микрофона и фокусируется не на голосе владельца, а на посторонних шумах.

Во время разговора активны оба микрофона, они улавливают все звуки. Затем процессор смартфона анализирует их, чтобы отделить голос пользователя от постороннего шума.

Приоритетным является основной микрофон, находящийся у рта владельца – звуки, которые он улавливает, являются "эталоном" при шумоподавлении. При этом остальные звуки, отслеживаемые вторым микрофоном, распознаются как шумы и заглушаются.

Качество шумоподавления зависит от модели телефона — чаще всего посторонние звуки не исчезают полностью, но становятся тише, а голос владельца звучит громче. В некоторых моделях установлен не один, а три микрофона шумоподавления, они работают более эффективно.

Функция шумоподавления на смартфоне чаще всего активна по умолчанию. На некоторых моделях ее можно деактивировать – для этого в поиске по настройкам смартфона нужно найти слово "шумоподавление", после чего отключить ползунок рядом с этой функцией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для того, чтобы смартфон работал без сбоев, его нужно периодически перезагружать. Но лучшим решением будет ежемесячное выключение устройства.