Телефон не будет разряжаться: шесть простых правил спасут батарею

Не стоит использовать дешевые зарядные кабели, а вот фоновые обновления лучше отключить

Автономное время работы мобильного телефона зависит от возможностей аккумулятора. Если пользователи будут следовать простым рекомендациям, то продлят срок службы батареи.

Обратите внимание на шесть важных правил, чтобы ваш смартфон не разряжался быстро. Об этом говорится в материале Tech advisor.

Прежде всего рекомендуется чаще включать режим энергосбережения. Это простой способ снизить энергопотребление, что в перспективе замедлит старение батареи.

Во-вторых, стоит воспользоваться опцией, которая есть на любом гаджете – темный режим экрана. Так вы сэкономите заряд батареи. Кроме того, всегда можно уменьшить уровень яркости дисплея, что тоже сохранит вам пару драгоценных процентов.

Третий совет — отключите фоновые обновления для приложений, которые, по вашему мнению, не нужны. Такое действие снизит нагрузку на аккумулятор смартфона.

Кроме того, желательно выключайть телефон или переводить его в режим полета, когда он вам не нужен, например, на ночь. Лучше, чтобы в таком случае имелся достаточный уроень заряда батареи.

Еще одно важное правило — не закрывайте приложения принудительно. Операционная система вашего телефона сама справиться с этим. А вот привычка каждый раз открывать одно приложение снова и снова разрядит гаджет.

Последнее, о чем стоит знать пользователям, это отказ от дешевых зарядных устройств и кабелей. При покупке зарядных аксессуаров не стоит экономить. В противном случае существует риск перезарядки и не исключено повреждение компонентов телефона.

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