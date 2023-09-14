Что нужно сделать перед тем, как оставить телефон на зарядке ночью: важный нюанс

Ночная зарядка не навредит батарее, если следовать простым правилам

Многие пользователи оставляют мобильный телефон на зарядке ночью, чтоб утром получить гаджет с полным зарядом. Однако такая привычка может быть вредна для батареи, если не учесть важный нюанс.

Перед тем, как подключить смартфон к зарядному устройству и оставить в сети на ночь, снимите чехол с гаджета. Об этом говорится в материале Pocket Lint.

Так, в сети распространен миф о так называемой перезарядке телефона в ночное время. На самом деле большинство современных смартфонов достаточно умны, чтобы перестать заряжаться после полной зарядки, а просто добирать проценты по мере необходимости.

Однако проблематичным может быть перегрев аккумулятора, что чревато поломкой. Чтобы избежать этого, пользователям рекомендуется снимать чехол с телефона во время зарядки ночью. Кроме того, лучше оставить смартфон на плоской твердой поверхности, чтобы он мог легко рассеивать тепло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно ускорить зарядку мобильного телефона. Простые трюки помогут сэкономить ваше время и отказаться от ночного заряжения, если вы опасаетесь лишней нагрузки на батарею.