Хватит в это верить: пять мифов из прошлого о зарядке телефона

Современные телефоны куда мощнее, чем еще несколько лет назад

Чтобы смартфон прослужил как можно дольше, его следует правильно и своевременно заряжать. Однако технологии меняются с каждым днем, а устаревшие мифы по поводу зарядки телефона продолжают жить в обществе.

На портале iTechUa назвали пять наиболее популярных мифов о зарядке телефона, которые давно пора забыть. Сейчас они не имеют ничего общего с современными гаджетами и их компонентами.

Телефон нужно заряжать до 100%

Это, пожалуй, один из самых старых мифов о зарядке телефона. Некоторые до сих пор считают, что телефон нужно разряжать до 0%, после чего обязательно заряжать до 100%. Если же этого не делать, то батарея вскоре потеряет свою емкость. Но это сегодня не актуальная информация.

Дело в том, что когда-то действительно нужно было до полного восполнять заряд телефона. Дело в том, что еще в XX веке у телефонов были никель-метал-гидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы. Современные же гаджеты оснащены литий-ионными аналогами, которые не теряют свою емкость.

Смартфон нельзя ставить заряжать на ночь

Еще один миф из прошлого, который был актуален для никель-металл-гидридных аккумуляторов. Такие телефоне не рекомендовали заряжать до 100% и оставлять дальше без присмотра, так как мог произойти перезаряд из-за дальнейшего поступления энергии. Но современных телефонов с современными батареями это не касается.

Сейчас гаджеты оснащены встроенным контроллером, который автоматически прекращает зарядку, когда телефон достигнет 100%. Если смартфон потеряет за ночь 1–2% заряда, то контроллер снова начнет зарядку и прекратит ее вовремя. Вред аккумулятору это не наносит.

Быстрая зарядка опасна для телефона

В спешке пользователи смартфонов могут заряжать их по чуть-чуть по несколько раз в день. И некоторые утверждают, что это опасно для телефона. И правда, еще пять лет назад телефоны заряжали 10-ваттными адаптерами, которые считались крайне мощными на тот момент. Но современные модели предлагают блок питания на 240 Вт, к примеру. Благодаря таким приспособлениям энергия телефона восстанавливается за 10 минут, а это то, что нужно в спешке.

В теории, быстрая зарядка и правда может нести угрозу, так как может перегреть аккумулятор из-за своей высокой мощности. Но производители сейчас придумывают разнообразные хитрости:

вместо одной большой батареи устанавливают две маленькие, чтобы каждая из них получала уже не 240 Вт, а 120 Вт;

оснащают смартфон датчиками, позволяющими контролировать температуру;

устанавливают контроллеры в блоки питания и сами устройства, чтобы при необходимости ограничить мощность.

Нельзя пользоваться телефоном, пока он заряжается

Главная опасность заключается в том, что аккумулятор телефона может перегреться. Но это совсем не означает, что нельзя играть в игры на телефоне, пока тот заряжается. Все дело в уже известном контроллере, который ограничивает мощность тока, который поступает в телефон в случае, если температура батареи начнет приближаться к критической.

Неоригинальная зарядка навредит телефону

Принято считать, что телефон нужно заряжать только оригинальной зарядкой. В противном случае можно навредить батарее и самому гаджету, но это не так. Дело не в фирменном блоке питания и проводе, а в двух основных моментах.

Первый: дешевые зарядки, купленные в непонятных магазинах, быстрее ломаются из-за некачественных деталей. Второй: если телефон поддерживает быструю зарядку, то неоригинальное зарядное устройство может не поддерживать высокую скорость и телефон будет заряжаться медленнее.

Также не стоит переживать, если смартфон подключен адаптеру питания на 240 Вт, а поддерживает всего 18 Вт. Уже известный встроенные контроллер снизит мощность и не допустит перегрева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сделать перед тем, как оставить телефон заряжаться на всю ночь. Этот простой совет поможет избежать нежелательных последствий и дополнительных трат.