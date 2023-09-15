Как быстро зарядить телефон, если вы спешите: полезные хитрости

Все это сэкономит вам время на зарядке

Смартфон – незаменимое устройство для повседневной жизни. Однако часто наш гаджет разряжается в самый неподходящий момент, что не может не расстраивать. К счастью, есть несколько хитростей, которые помогут зарядить телефон намного быстрее, особенно если вы спешите.

Подача питания на ваш смартфон может занять длительное время, если вы будете допускать определенные ошибки, пишет santeplus. Избегайте их, и ваш гаджет зарядится намного быстрее.

Как зарядить телефон быстрее

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки.

Это привычка, которая продлевает время работы вашего устройства. Именно по этой причине для быстрой зарядки необходимо как можно дольше избегать использования устройства, чтобы ускорить процесс зарядки.

Переведите телефон в режим полета

Эта функция вашего устройства поможет снизить нагрузку на аккумулятор и тем самым сэкономить значительное количество времени на подзарядке телефона.

Рекомендуется избегать быстрой и беспроводной зарядки

Хотя этот режим питания не представляет опасности для вашего смартфона или аккумулятора, беспроводная зарядка потребляет больше энергии, чем зарядка от сети. Таким образом, это значительно продлит время зарядки. Быстрые зарядные устройства могут сократить время зарядки, но могут повредить ваш смартфон при регулярном использовании.

Также рекомендуется отключить все ненужные функции, если телефон включен во время зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон. Озвучен "золотой диапазон" процентов, при котором батарея прослужит долгие годы.