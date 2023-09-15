Не пропустите эти тревожные звоночки: как понять, что телефон "подхватил" вирус

Заражение телефона вирусом может грозить большими неприятностями

Современный смартфон — не только средство связи, он также хранит информацию о своем владельце. Поэтому очень важно, чтобы телефон не "шпионил" за вами, через установку вирусных программ. Об их наличии говорит ряд признаков.

О них рассказал портал itechua. Есть несколько "тревожных звоночков", которые являются поводом насторожиться.

Первое — производительность смартфона резко снизилась. Устройство без причины зависает и работает медленнее. Кроме того, о возможном вредоносном ПО могут говорить и проблемы с аккумулятором. Быстрая разрядка смартфона может быть признаком, что в него проник вирус.

Также, по словам специалистов, плохим признаком является большое количество всплывающих окон в браузере. В этом случае необходимо проверить смартфон на наличие вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, о зараженности вирусом может говорить и появление на устройстве новых приложений, которые владелец не устанавливал. Они могут быть загружены вирусом.

Насторожить владельца должно и любое нетипичное "поведение" смартфона — например, он самостоятельно открывает и закрывает приложения, сбрасывает звонки. Все это также может говорить о внедрении вирусной программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если ваш телефон "подхватил" вирус. Чтобы защитить свои данные и деньги, нужно действовать незамедлительно.