Как зашифровать данные на флешке: семь простых шагов для защиты ваших данных

Этим способом можно зашифровать данные на любом съемном диске

Несмотря на то, что с появлением облачных сервисов хранить информацию стало намного проще, USB-накопители не сдают своих позиций. Например, с помощью флешки можно увеличить оперативную память ноутбука. Также многие люди хранят на них ценную информацию или применяют как резервный способ копирования важных данных.

Портал itechua рассказывает, как предотвратить несанкционированный доступ к вашей информации, если USB-накопитель утерян или в других случаях. Для этого нужно защитить его паролем.

Как можно закодировать флешку — семь шагов

Используйте встроенный BitLocker. Эта функция в операционной системе помогает зашифровать данные на любом съемном диске — USB-накопителе, SD-карте или внешнем жестком диске.

Шаг 1. Подключите USB-накопитель или жесткий диск к компьютеру с Windows 10.

Шаг 2. Откройте "Проводник", нажмите правой кнопкой мыши на USB-накопителе и выберите "Включить BitLocker".

Шаг 3. Поставьте галочку "Использовать пароль для разблокировки диска" и придумайте пароль. Рекомендуется не использовать для пароля дату рождения, цифры или буквы на клавиатуре подряд. Чтобы повысить надежность пароля, выбирайте разный регистр букв (строчные и заглавные), цифры и допустимые символы. Введите пароль, подтвердите его и щелкните "Далее".

Шаг 4. Выберите один из способов восстановления, если забудете пароль. Для этого предлагаются три варианта:

сохраните ключ в аккаунте Microsoft;

сохраните в файл;

распечатайте и храните в надежном месте.

Шаг 5. Выберите объем для шифрования. Предлагается зашифровать используемое пространство или весь диск.

Шаг 6. Выберите режим шифрования. Вы можете выбрать любой метод, но мы предлагаем выбрать совместимый режим.

Шаг 7. Щелкните "Начать шифрование". Процесс зависит от производительности вашего устройства и от того, какой объем вы шифруете. Будьте готовы к тому, что он может занимать от нескольких минут до нескольких часов. После завершения вы увидите сообщение, что шифрование завершено. После этого можно отключить и вынуть флешку.

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