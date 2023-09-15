Современный смартфон: сколько встроенной памяти хватит в 2023 году

Современные смартфоны отличаются от своих предшественников значительно большим объемом встроенной памяти

Теоретически ее должно хватать на несколько лет активного использования — конечно, если вы регулярно производите чистку кеша и освобождаете память устройства от скриншотов, автоматически сохраненных в галерею медиафайлов и прочего ненужного "мусора". Но даже и в этом случае памяти может не хватать. Особенно это удручает, когда срочно нужно поставить какое-то новое приложение — хуже этого может быть только тот случай, когда совершенно не вовремя закончился мобильный интернет на телефоне.

Портал itechua рассказывает, какой объем памяти оптимален для телефона в 2023 году и можно ли обойтись без покупки дополнительной памяти на SD-карте.

Сколько памяти должно быть в телефоне

В прежние годы это казалось нереальным — а сейчас есть смартфоны с памятью до 1 терабайта, это гигантское количество. Но и стоят они не дешево. Объем внутренней памяти в 512 гигабайт уже более доступен и перестал быть редкостью. А ведь раньше отличным показателем было и 32 Гб встроенной памяти, а 64 Гб — это был уже практически "самолет". С таким количеством памяти в телефоне очень долго можно было не увидеть сообщение о том, что на устройстве ее стало недостаточно. Однако сегодня это уже крайне мало.

Кроме того, что пользователь устанавливает множество приложений, без которых сложно обойтись современному человеку, все больше и больше места занимает и сама операционная система. Поэтому для комфортного использования в 2023 году стоит обращать внимание на устройства минимум с 128 Гб встроенной памяти, а если вы не хотите слишком быстро озаботиться недостаточным ее количеством — лучше 256 Гб.

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