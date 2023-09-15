Не Storm Shadow единым: в Бундестаге снова требуют дать Украине дальнобойные ракеты

Ракета может изменить темпы снабжения войск оккупантов

После удара авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля" Storm Shadow по целям в оккупированном рф Севастополе, снова активизировались разговоры о получении ВСУ дальнобойных ракет и других производителей. В частности, речь идет о TAURUS.

Депутаты Бундестага подписали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием дать Киеву ракеты, которые должны помочь украинской армии значительно ослабить военную логистику оккупантов. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, в числе подписантов Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (глава оборонного комитета, Свободная демократическая партия), Антон Хофрайтер (партия "Зеленые") и Андреас Шварц (Социал-демократическая партия).

Эпопея с призывами депутатов Бундестага дать Украине немецко-шведскую ракету TAURUS KEPD (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) продолжается уже не первый месяц.

Ценность TAURUS для ВСУ заключается сразу в нескольких аспектах:

большая дальность – более 500 км;

высокая точность – достигается благодаря наличию сразу трех систем наведения — GPS, инерциальной и системы, основанной на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте, которые позволяют корректировать полет;

высокая мощность – вес боевой части 500 кг;

универсальность – хотя изначально ракета предназначалась для установки и пуска с самолета, существует также вариант TAURUS CL (Container Launched) при котором пуск ракеты можно осуществлять с наземной пусковой на базе грузового автомобиля или надводного корабля.

Интересно, что министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS через "несколько недель".