Названа функция, которая пожирает батарею смартфона: выключите ее

Отказ от менее важной функции позволит экономить энергию вашего мобильного телефона

Если ваш смартфон разряжается слишком быстро, это может быть вызвано не только износом аккумулятора. Снижение заряда устройства может иметь разные причины, начиная от неэнергоэффективных приложений и заканчивая зарядкой до 100%. Даже обычная функция, такая как вибрация, может оказать влияние на работу аккумулятора.

Чтобы продлить время работы мобильного устройства, можно воспользоваться простым лайфхаком: отключить функцию вибрации для звонков и уведомлений. Мало кто задумывается об этом, но это действие существенно увеличит срок работы вашего устройства на одной зарядке, пишет mobile.asda.

Дополним, что снижение громкости на вашем смартфоне — это еще одна полезная идея. Проще говоря, чем выше уровень громкости, тем больше энергии потребуется для воспроизведения звука на вашем телефоне. Рассмотрите возможность уменьшить громкость и сэкономить заряд батареи.

Ранее мы писали, что еще можно предпринять, чтобы увеличить продолжительность работы аккумулятора вашего мобильного устройства. Избыточное потребление энергии батареи может быть вызвано слишком высокой яркостью экрана смартфона.