Нужно срочно заменить батарею смартфона: как вовремя распознать момент

Перед заменой батареи эксперты рекомендуют протестировать АКБ

Телефон давно стал постоянным помощником человека в работе, досуге, обучении и других сферах жизни. Для использования мобильного устройства есть ряд правил, которые помогут продлить ему жизнь и вовремя отреагировать, если отдельные детали требуют замены.

Аккумуляторные батареи (АКБ) мобильных устройств имеют определенный ресурс работы – при активной эксплуатации смартфона они изнашиваются. Причем от стоимости гаджета этот процесс никак не зависит – износу подвергаются абсолютно все батареи, пишет Іtechua.

Основные признаки износа АКБ:

замедление работы устройства,

перегрев, частые зависания,

низкую автономность.

Прежде чем менять батарею, эксперты советуют протестировать ее на пригодность. Для этого можно использовать как встроенные системные инструменты, так и посторонние приложения. В настройках смартфонов Samsung и Xiaomi есть раздел "Аккумулятор". В нем отображается наибольшая емкость АКБ. По мере эксплуатации устройства оно снижается.

Владельцы смартфонов других производителей могут использовать для проверки состояния аккумулятора приложение AccuBattery. С его помощью можно узнать, какие программы являются наиболее "прожорливыми".

Для определения настоящего износа аккумуляторного блока телефона нужно разрядить его до 15%. Далее необходимо зарядить батарею до 100%. После этого можно открывать приложение AccuBattery. Если емкость АКБ ниже 80%, ее лучше заменить.

Не забывайте, что изношенная батарея гораздо хуже держит заряд на холоде — иногда это даже приводит к самопроизвольному выключению аппарата.

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