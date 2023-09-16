Чем нельзя чистить динамик телефона: останетесь без звука

Чтобы не испортить гаджет, откажитесь от острых предметов

Если звук на мобильном телефоне стал более тихим или прерывается, то, возможно, причина кроется в загрязненном динамике. Очистить его просто, только обойдитесь от зубочисток и иголок.

Чтобы очистить динамики в смартфоне, помните о важных нюансах. Об этом передает Pocket-lint.

Хриплый или искаженный звук на гаджете — повод почистить динамики. Отверстия для звука довольно маленькие и хрупкие, поэтому работайте с ними осторожно.

Чем нельзя чистить динамик телефона

Ни в коем случае не используйте воду, абразивные чистящие средства или что-либо острое. Да, вы можете удалить грязь, но рискуете повредить динамики.

Лучше использовать щетку с мягкой щетиной (например, мягкую зубную щетку), убедившись, что она сухая и чистая. Кроме того, специальная чистящая замазка отлично проникнет в щели и удалит мелкую грязь, а простая воздуходувка уберет пыль, волосы и крупный мусор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что испортить динамик смартфона может жидкость. Важно действовать быстро и правильно, если ваш мобильный телефон упал в воду.