Спасаем гаджет: что сделать с телефоном, если в него попала вода

Не стоит класть мокрый смартфон в емкость с рисом, как советуют многие лайфхаки в сети

Если ваш мобильный телефон упал в воду, нужно тут же высушить его, в частности, жидкость может испортить динамики. Пользователям важно знать, как действовать в таком случае.

Убрать воду из смартфона очень просто, и трюк с рисом не понадобится. Об этом пишет Pocket-lint.

Так, прежде всего выключите гаджет. Пока смартфон мокрый, не стоит им пользоваться и запрещено подключать к источнику питания.

Для начала высушите телефон с помощью чистого полотенца или ткани. Лучше сохранять устойчивое положение гаджета, не встряхивать его, чтобы жидкость не проникла в укромные уголки и щели устройства.

Еще один важный шаг – достать ту часть телефона, где установлены SIM-карта и microSD. Так вы откроете для вентиляции дополнительное отверстие.

Ключевой момент, если ваш телефон намок, оставить его сохнуть. Положите смартфон на полотенце или ткань из микрофибры и не трогайте пару дней (48 часов — стандартный период). Желательно, чтобы помещение было проветриваемым. После того, как прошло 48 часов, можно включать смартфон.

В сети часто пишут о лайфхаке с рисом для сушки телефона. Однако не спешите опускать гаджет в миску с крупой, это чревато царапинами на устройстве. А вот пакеты с силикагелем, которые часто продаются в упаковке для электроники, могут помочь поглотить жидкость. Размещайте силикагель под гаджетом и сверху него, пока он сохнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно чистить динамики мобильного телефона. Чтобы не испортить гаджет, откажитесь от острых предметов.