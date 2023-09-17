До скольких процентов заряжать смартфон: так батарея прослужит дольше

Последуйте одному элементарному правилу

Многие пользователи неправильно заряжают свои смартфоны, не осознавая это. Например, оставляют на зарядке на целую ночь и заряжают мобильник до полных 100%. Но так делать нельзя.

Несмотря на значительное улучшение качества новых аккумуляторов для смартфонов по сравнению с прошлыми моделями, следует избегать ситуаций, которые могут сократить срок службы батареи. Оптимальным диапазоном заряда смартфона является от 40% до 80%, пишет komando.

Как правильно заряжать смартфон

Почему именно 40-80% заряда? Это связано с тем, что аккумулятор с более высоким напряжением подвергается гораздо большей нагрузке, что потенциально может отрицательно сказаться на общей продолжительности службы аккумулятора.

Лучше регулярно поддерживать заряд на уровне от 40 до 80 процентов. Следуя этому простому правилу, вы можете значительно увеличить срок службы аккумулятора и всегда иметь готовый к использованию смартфон.

Ранее мы писали, почему оставлять iPhone на зарядке на всю ночь — можно. Нужно только включить одну функцию.