Измените всего два параметра: как зарядить iPhone в четыре раза быстрее

Технические эксперты раскрыли секреты быстрой зарядки iPhone

Современные iPhone заряжаются довольно быстро, однако и потребности пользователей в телефонах сейчас высоки, ввиду чего всегда актуальна и желанна экономия даже нескольких лишних часов.

И чтобы ее добиться и сократить время зарядки iPhone до четырех раз, достаточно изменить всего два параметра в настройках. Каких именно, — называют эксперты для Daily Mail.

Прежде всего, включите "режим полета". В этом режиме телефон перестает использовать функции мобильной связи, беспроводной интернет, Bluetooth и радио, которые разряжают устройство в фоновом режиме. Чтобы включить его, перейдите в "Настройки", нужный параметр будет вверху.

Кроме "режима полета", стоит изменить еще один параметр. Прокрутите список настроек до пункта "Аккумулятор" и включите "Режим низкого заряда аккумулятора", — это тоже увеличит скорость зарядки.

Как утверждают технические эксперты, включение всего двух этих функций поможет зарядить ваш iPhone до 90% всего за полтора часа .

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему для телефона вредна зарядка до 100%, — со временем это может очень сократить срок его службы.