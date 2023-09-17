Гаджет не будет тупить: что нужно сделать с телефоном, если он слишком медленный

Ускорить работу смартфона помогут простые шаги

Мобильный телефон, который долго загружает программы и открывает файлы, не нужен никому. Однако пользователи могут ускорить работу гаджета с помощью несложных уловок.

Что делать, если у вас медленный смартфон? Эффективными советами делится ресурс Pocket-lint.

Шаг 1: выключите и снова включите телефон. Иногда обычная перезагрузка устройства способна устранить проблему.

Шаг 2: очистите кэш. Если вы столкнулись с медленной работой конкретных приложений, а не всего гаджета, то, вероятно, стоит навести порядок с кэшированием.

Шаг 3: освободите память. У вас ограниченный объем внутренней памяти, чем больше вы ее заполняете, тем хуже производительность смартфона. Очистите гаджет от ненужных файлов, программ, содержимого корзины.

Шаг 4: обновите телефон. Проверяйте, предлагает ли ваш смартфон новые обновления, и устанавливайте их при наличии. Такая простая привычка устранит многие проблем с "торможением" гаджета.

Шаг 5: выполните сброс до заводских настроек. Если ничего не помогло, то такое действие может быть разумным. Помните, что в таком случае удаляются все данные, а еще вам придется заново входить в учетные записи.

Шаг 6: проверьте скорость интернета. Иногда к медленной загрузке приводит плохое соединение сети. Подключайтесь к Wi-Fi, если мобильные данные не дают быстро загружать веб-страницы.

Шаг 7: удалите виджеты. Прекратите использовать виджеты, особенно если они динамические и регулярно обновляются в фоновом режиме.

Шаг 8: отключите отслеживание местоположения. Эта функция регулярно обновляет и отправляет данные с вашего телефона туда и обратно, что может отрицательно повлиять как на время автономной работы, так и на скорость работы телефона.

Ранее "Телеграф" объяснял, по каким причинам мобильный телефон работает медленно. Проблему кроется в дефиците памяти и не только.