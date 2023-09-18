Не режимом энергосбережения единым: ловкие трюки сэкономят заряд мобильного телефона

Перейдите на темный режим экрана, а еще не забудьте отключить фоновые обновления программ

Мобильный телефон, который быстро разряжается, огромная проблема для любого пользователя. Однако простые правила и привычки помогут сэкономить заряд гаджета.

Чтобы батарея смартфона оставалась заряженной дольше, воспользуйтесь ловкими трюками. Советами для увеличения времени автономной работы Xiaomi делится Gizchina.

Что сделать с телефоном, чтобы он дольше оставался заряженным:

Отключите ненужные функции. Энергию пожирают, в частности, Bluetooth, GPS и NFC.

Энергию пожирают, в частности, Bluetooth, GPS и NFC. Активируйте режим экономии заряда батареи. Это самый простой способ снизить производительность и ограничить фоновую активность смартфона.

Это самый простой способ снизить производительность и ограничить фоновую активность смартфона. Используйте темный режим дисплея. Так экран, один из главных пожирателей заряда, будет меньше разряжать гаджет.

Так экран, один из главных пожирателей заряда, будет меньше разряжать гаджет. Уменьшите яркость экрана. Чем ярче ваш дисплей, тем больше заряда он будет потреблять.

Обновите программное обеспечение телефона. Обновления часто включают оптимизацию батареи, что поможет продлить срок службы батареи.

Обновления часто включают оптимизацию батареи, что поможет продлить срок службы батареи. Не забывайте о Power Bank. В критических ситуациях пополняйте заряд гаджета с помощью внешнего аккумулятора.

В критических ситуациях пополняйте заряд гаджета с помощью внешнего аккумулятора. Закройте приложения, которые вы не используете. Программы, работающие в фоновом режиме, также могут разрядить батарею.

Программы, работающие в фоновом режиме, также могут разрядить батарею. Регулярно очищайте кэш. И память освободите, и время работы телефона без подзарядки увеличите.

И память освободите, и время работы телефона без подзарядки увеличите. Удалите приложения, которыми вы не пользуетесь. Зачем вам лишняя нагрузка на аккумулятор, верно же?

Зачем вам лишняя нагрузка на аккумулятор, верно же? Держите телефон в прохладных условиях. Аккумулятор смартфона разряжается быстрее, если становится слишком горячим.

Ограничьте фоновую активность приложений. Это одна из частых причин, почему гаджет быстро разряжается.

Это одна из частых причин, почему гаджет быстро разряжается. Отключить анимацию. Не всегда необходимые опции истощают батарею телефона.

Не всегда необходимые опции истощают батарею телефона. Скачайте приложение для экономии заряда батареи. Так вы сможете следить за состоянием аккумулятора.

Так вы сможете следить за состоянием аккумулятора. Выполните сброс до заводских настроек. Кардинальный шаг, если вышеперечисленные действия не дали результат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, что батарея телефона нуждается в замене. Распознать тот самый момент очень легко.