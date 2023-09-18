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Не режимом энергосбережения единым: ловкие трюки сэкономят заряд мобильного телефона

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Заряжайте гаджет правильно
Заряжайте гаджет правильно. Фото Freepik

Перейдите на темный режим экрана, а еще не забудьте отключить фоновые обновления программ

Мобильный телефон, который быстро разряжается, огромная проблема для любого пользователя. Однако простые правила и привычки помогут сэкономить заряд гаджета.

Чтобы батарея смартфона оставалась заряженной дольше, воспользуйтесь ловкими трюками. Советами для увеличения времени автономной работы Xiaomi делится Gizchina.

Что сделать с телефоном, чтобы он дольше оставался заряженным:

  • Отключите ненужные функции. Энергию пожирают, в частности, Bluetooth, GPS и NFC.
  • Активируйте режим экономии заряда батареи. Это самый простой способ снизить производительность и ограничить фоновую активность смартфона.
  • Используйте темный режим дисплея. Так экран, один из главных пожирателей заряда, будет меньше разряжать гаджет.
  • Уменьшите яркость экрана. Чем ярче ваш дисплей, тем больше заряда он будет потреблять.
  • Обновите программное обеспечение телефона. Обновления часто включают оптимизацию батареи, что поможет продлить срок службы батареи.
  • Не забывайте о Power Bank. В критических ситуациях пополняйте заряд гаджета с помощью внешнего аккумулятора.
  • Закройте приложения, которые вы не используете. Программы, работающие в фоновом режиме, также могут разрядить батарею.
  • Регулярно очищайте кэш. И память освободите, и время работы телефона без подзарядки увеличите.
  • Удалите приложения, которыми вы не пользуетесь. Зачем вам лишняя нагрузка на аккумулятор, верно же?
  • Держите телефон в прохладных условиях. Аккумулятор смартфона разряжается быстрее, если становится слишком горячим.
  • Ограничьте фоновую активность приложений. Это одна из частых причин, почему гаджет быстро разряжается.
  • Отключить анимацию. Не всегда необходимые опции истощают батарею телефона.
  • Скачайте приложение для экономии заряда батареи. Так вы сможете следить за состоянием аккумулятора.
  • Выполните сброс до заводских настроек. Кардинальный шаг, если вышеперечисленные действия не дали результат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как понять, что батарея телефона нуждается в замене. Распознать тот самый момент очень легко.

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