Не режимом энергосбережения единым: ловкие трюки сэкономят заряд мобильного телефона
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Перейдите на темный режим экрана, а еще не забудьте отключить фоновые обновления программ
Мобильный телефон, который быстро разряжается, огромная проблема для любого пользователя. Однако простые правила и привычки помогут сэкономить заряд гаджета.
Чтобы батарея смартфона оставалась заряженной дольше, воспользуйтесь ловкими трюками. Советами для увеличения времени автономной работы Xiaomi делится Gizchina.
Что сделать с телефоном, чтобы он дольше оставался заряженным:
- Отключите ненужные функции. Энергию пожирают, в частности, Bluetooth, GPS и NFC.
- Активируйте режим экономии заряда батареи. Это самый простой способ снизить производительность и ограничить фоновую активность смартфона.
- Используйте темный режим дисплея. Так экран, один из главных пожирателей заряда, будет меньше разряжать гаджет.
- Уменьшите яркость экрана. Чем ярче ваш дисплей, тем больше заряда он будет потреблять.
- Обновите программное обеспечение телефона. Обновления часто включают оптимизацию батареи, что поможет продлить срок службы батареи.
- Не забывайте о Power Bank. В критических ситуациях пополняйте заряд гаджета с помощью внешнего аккумулятора.
- Закройте приложения, которые вы не используете. Программы, работающие в фоновом режиме, также могут разрядить батарею.
- Регулярно очищайте кэш. И память освободите, и время работы телефона без подзарядки увеличите.
- Удалите приложения, которыми вы не пользуетесь. Зачем вам лишняя нагрузка на аккумулятор, верно же?
- Держите телефон в прохладных условиях. Аккумулятор смартфона разряжается быстрее, если становится слишком горячим.
- Ограничьте фоновую активность приложений. Это одна из частых причин, почему гаджет быстро разряжается.
- Отключить анимацию. Не всегда необходимые опции истощают батарею телефона.
- Скачайте приложение для экономии заряда батареи. Так вы сможете следить за состоянием аккумулятора.
- Выполните сброс до заводских настроек. Кардинальный шаг, если вышеперечисленные действия не дали результат.
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