Приложения на смартфоне требуют обновлений: как часто это следует делать

За неимением времени пользователи часто игнорируют сообщения об обновлениях для мобильных приложений

Телефон давно стал постоянным помощником человека в работе, досуге, обучении и других сферах жизни. Для использования мобильного устройства есть ряд правил, которые помогут продлить ему жизнь. Также не стоит забывать об обновлениях – это влияет на работу вашего гаджета.

Обновления для ОС и мобильных приложений проходят постоянно. В 2021 году владельцы мобильных устройств установили на них 230 млрд мобильных программ – по сравнению с 2016 годом количество загруженных приложений увеличилось на 63%. Все они нуждаются в регулярных апдейтах. Почему именно – пишет itechua.

Максимальная защита телефона

Регулярно обновления выпускаемых разработчиками приложений не просто так, ведь помимо новых функций в них часто учтены и исправлены уязвимости, которые используют хакеры для хищения личных данных. Следовательно, регулярная установка обновлений спасет вас от злоумышленников.

Безопасность устройств близких и членов семьи

Если не обновляются дома ПК, они могут использоваться хакерами как возможность для получения доступа к личной информации не только их владельцев, но и членов их семей. Киберпреступники способны получить доступ к социальным сетям, мессенджерам или электронной почте с целью рассылки вредоносного софта вашим контактам.

Повышение производительности гаджета

Установка обновлений поможет вам устранить проблемы производительности. Их выявляют разработчики при тестировании ПО. Более того, добровольно устанавливая на устройство апдейты, вы продлеваете срок службы аккумулятора, предотвращаете сбои в работе приложений, ускоряете загрузку страниц и т.д.

Расширение функциональности приложений

Часто установка обновлений приводит к расширению функциональности мобильных приложений — пользователям становятся доступны новые функции, которых раньше в приложениях не было. Поэтому обновление не следует игнорировать.

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