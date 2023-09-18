И не мороз, и не жара: какая температура предпочтительна для телефона

Не пользуйтесь смартфоном при экстремальной температуре, чтобы не испортить батарею

Пользователям важно не только защищать мобильный телефон от перегрева в жару, а и не использовать гаджет в условиях сильного холода. Устройство может реагировать на экстремальную температуру, из-за чего есть риск повреждения батареи.

Наиболее оптимальная температура для смартфона находится в диапазоне от -20 до 45 градусов по Цельсию. Об этом говорится в материале How to geek.

Важный совет, который поможет пользователям продлить срок службы аккумулятора телефона, звучит просто: избегайте экстремальных температур. Так, батарея смартфона чувствительна и к жаре, и к холоду. Таким образом, воздействие высоких или низких температур может сократить срок службы устройства или привести к более быстрому истощению.

Пользователям рекомендуют избегать обоих сценариев, если вы хотите, чтобы ваша батарея прослужила долго. Apple утверждает, что держать iPhone или iPad при температуре от -20 до 45 градусов по Цельсию безопасно. Отметим, что аналогичные температурные диапазоны желательны и для устройств Android.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перегрев может "убить" ваш мобильный телефон и другие гаджеты. Несложные трюки помогут довольно быстро охладить технику.