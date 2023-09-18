Не ждите 100%: как заряжать мобильный телефон, чтобы батарея прослужила дольше

Вовремя ставьте гаджет на зарядку, если не хотите "убить" аккумулятор

При зарядке мобильного телефона пользователям нужно помнить о простых правилах. Не стоит дожидаться, пока гаджет "сдохнет", полностью разрядившись, да и держать устройство в сети до максимального процента нежелательно.

Если заряжать смартфон правильно, аккумулятор прослужит дольше. Об этом говорится в материале How to geek.

Так, не рекомендуется ожидать 0% заряда перед тем, чтобы запустить зарядку гаджета. Позволять устройству достигать 100% — еще одно табу. Лучше подзаряжайте смартфон чаще, чтобы всегда быть на связи.

Помните, что батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки. Производительность аккумулятора ухудшится или он полностью перестанет удерживать заряд после исчерпания количества этих циклов.

Частая полная разрядка, перезарядка и недозарядка смартфона могут повлиять на циклы зарядки, поэтому лучше их избегать. В этом случае пользователям лучше использовать такие функции, как "Оптимизированная зарядка", "Адаптивная зарядка" или "Оптимизированная зарядка аккумулятора" (в зависимости от модели телефона). Такой важный нюанс поможет увеличить срок службы аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рекомендуется сохранять заряд смартфона в диапазоне от 20 до 80 процентов. Такой стандарт считается "золотым" и наиболее приемлемым для батареи телефона.