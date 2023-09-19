Существенно сэкономите на электроэнергии, если будете отключать эти гаджеты на ночь: главные "пожиратели"

Если вы хотите сэкономить на счетах за электроэнергию — эти советы вам помогут

Иногда, учет достаточно маленьких "деталей", как к примеру отключение определенных приборов на ночь, может существенно повлиять на ваш годовой счет за электроэнергию. Так что отключать их желательно можно больше.

Однако, перед тем, как спешить и отключать все приборы, давайте разберемся, какие из них самые "прожорливые". О четверке гаджетов, которые много "едят", пишет портал santeplus.

Устройства, которые пожирают много электроэнергии

Телевизор

Даже когда телевизор не используется, он продолжает потреблять электроэнергию. Это одно из устройств, которое потребляет больше всего электроэнергии — около 77 кВтч в год.

Компьютер

Если вы думаете, что перевод компьютера в режим сна позволит сэкономить энергию, вы ошибаетесь. Фактически , компьютер продолжает потреблять электроэнергию на уровне около 38 кВтч/год.

Проигрыватели DVD

Поскольку проигрыватели DVD, как правило, не являются часто используемыми устройствами, разумно отключить их. Оставив их в режиме ожидания, они по-прежнему потребляют 58 кВтч/год.

Сушильная машинка

Подобно настольному компьютеру или телевизору, сушильная машина также потребляет энергию, когда она находится в режиме ожидания. Она будет потреблять около 103 кВтч/год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых советах, чтобы у украинцев был стабильный интернет во время блекаутов.