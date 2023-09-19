Существенно сэкономите на электроэнергии, если будете отключать эти гаджеты на ночь: главные "пожиратели"
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Если вы хотите сэкономить на счетах за электроэнергию — эти советы вам помогут
Иногда, учет достаточно маленьких "деталей", как к примеру отключение определенных приборов на ночь, может существенно повлиять на ваш годовой счет за электроэнергию. Так что отключать их желательно можно больше.
Однако, перед тем, как спешить и отключать все приборы, давайте разберемся, какие из них самые "прожорливые". О четверке гаджетов, которые много "едят", пишет портал santeplus.
Устройства, которые пожирают много электроэнергии
- Телевизор
Даже когда телевизор не используется, он продолжает потреблять электроэнергию. Это одно из устройств, которое потребляет больше всего электроэнергии — около 77 кВтч в год.
- Компьютер
Если вы думаете, что перевод компьютера в режим сна позволит сэкономить энергию, вы ошибаетесь. Фактически , компьютер продолжает потреблять электроэнергию на уровне около 38 кВтч/год.
- Проигрыватели DVD
Поскольку проигрыватели DVD, как правило, не являются часто используемыми устройствами, разумно отключить их. Оставив их в режиме ожидания, они по-прежнему потребляют 58 кВтч/год.
- Сушильная машинка
Подобно настольному компьютеру или телевизору, сушильная машина также потребляет энергию, когда она находится в режиме ожидания. Она будет потреблять около 103 кВтч/год.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых советах, чтобы у украинцев был стабильный интернет во время блекаутов.