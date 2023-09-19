Как самостоятельно можно почистить телефон: топ-8 советов от специалистов

Вы удивитесь, но подобную процедуру можно провести самостоятельно довольно просто и результативно

Смартфон – неизменный помощник человека в современном мире. Для использования мобильного устройства есть ряд правил, которые помогут продлить ему жизнь. Также не стоит забывать, что гаджет время от времени загрязняется и требует очищения.

Даже если у вас самый современный чехол для телефона, периодически его все равно придется чистить. Это касается не только внешнего вида, а у внутреннего наполнения, поскольку ежедневно ненужные файлы и вирусы утруждают программу. Как правильно очищать смартфон от разных видов "мусора" пишет Blog.comfy.ua.

Перед началом чистки устройства в домашних условиях выключите и отсоедините все кабели – так вы защитите смартфон. Дальше нужно действовать, учитывая степень загрязнения — иногда хватает простой сухой тряпки, а иногда не обойтись без специальных средств.

ТОП-8 советов как почистить смартфон

Микрофибра

Если вы видите на любимом гаджете толстый слой пыли – берете сухую тряпку, а лучше клочок микрофибры, продаваемый в любом магазине техники, и аккуратно вытираете устройство. Уделите особое внимание клавишам, внутренним портам, гнезду зарядки. Именно здесь, как правило, скапливается больше всего грязи, от пыли до остатков пищи.

Сжатый воздух

Чтобы добраться до труднодоступных мест, используется сжатый воздух. Емкость с ним можно приобрести в магазинах электроники. Но будьте бдительны: если в рекомендациях производителя (как, например, в смартфонах Asus или Lg) запрещено использовать этот метод, лучше не рисковать. Иногда встречаются особенно хрупкие детали, которые могут не выдержать такой нагрузки и выйти из строя.

Дистиллированная вода

Поможет очистить смартфон от пыли, особенно вторично, когда основной слой уже вытерт, а глубже пока не поддается. Просто налейте дистиллят на тряпку и вытирайте свою технику от пятен. Но имейте в виду, что таким образом очистить экран смартфона гораздо легче, чем узкие царапины на лицевой и задней панелях. Никакой сушки феном! Даже минута высушивания способна навсегда потерять ваш смартфон. Ведь в нем полно деталей, которые не переносят высокие температуры и мгновенно выходят из строя. То же касается и сушки в духовке, микроволновке и других устройствах. Сушить можно только естественным путём. Как исключение, разрешается мешочек с рисом или силиконгелем. От остатков воды это помогает на ура: просто уложите гаджет сверху, лишняя влага сама впитается.

Скотч

Если под рукой нет никаких чистящих средств, а экран разве что не трескается от грязи, еще весь покрыт отпечатками пальцев, можно использовать обычный скотч. Просто приклейте его к поверхности экрана и медленно снимите. Грязь останется на скотче. Часто пользоваться этим средством не рекомендуется, рискуете повредить сенсор, но иногда можно.

Ультрафиолетовая лампа

Звучит фантастически, но уничтожить микробы можно, разместив смартфон под бактерицидную УФ-лампу PhoneSoap. Внешне она напоминает маленький солярий, где гаджет загорает в течение 4-5 минут. Никакая химия в процессе не используется, действуют только две ультрафиолетовые лампы, которые помогают избавиться от вирусов и бактерий.

Стеклоочиститель

Пригодится, когда нужно почистить именно камеру смартфона. Следует смочить в нем ватную палочку и осторожно протереть ею мутные места на стекле. Если качество снимков совсем плохое и грязь могла попасть внутрь устройства, можно попытаться протереть линзу. Да, это довольно рискованно, но если действовать осторожно, все будет хорошо. Камеру нужно беречь, как зрачок глаза – заменить его не удастся.

Спиртовые салфетки, спирт

Самое популярное в народе средство действительно эффективно при очистке смартфона (особенно, когда есть грязь на крышке). Смачиваем палочки в спирт и протираем все, что выглядит грязным. То же касается салфеток. Но есть нюанс: если регулярно протирать экран смартфона спиртом, со временем его сенсор слабеет. Не злоупотребляйте этим способом.

Уксусный раствор

Часто пользоваться им не стоит, но если видите, что ни ткань, ни вода не помогли – нужен уксусный раствор. Его наносят на ветошь и без давления, легкими движениями, очищают смартфон. Затем лучше все насухо вытереть микрофиброй. Избавиться от царапин на смартфоне вряд ли удастся полностью, но менее заметными они точно станут.

Чего делать НЕЛЬЗЯ:

Использовать любые моющие средства.

Сушить вымытый смартфон чем-нибудь горячим (фен, печка, микроволновка).

Тереть экран обычной тканью или бумажными салфетками – в случае с камерой существует большая вероятность повредить матрицу.

Чистка включенного смартфона.

Мыть телефон водой, лишняя влага – частая причина пятен на ЖК-поверхности.

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