Никогда этого не делайте: топ-5 ошибок, которые убивают ваш смартфон

Пользователь вряд ли будет доволен, если его мобильное устройство преждевременно выйдет из строя

Каждый владелец гаджета хочет, чтобы его смартфон работал и не тормозил годами. К сожалению, часто люди сами совершают ошибки, что приводит к серьезным проблемам в работе мобильного телефона.

Итак, от каких пяти действий следует отказаться, чтобы не "убить" свой гаджет? Специалисты назвали самые распространенные ошибки, которые допускают пользователи.

Что не нужно делать с телефоном – популярные ошибки

Полностью разряженный смартфон

Желательно заряжать мобильный телефон до того, как он успеет разрядиться ниже 20%. Если вы часто снижаете уровень заряда батареи до 0%, с батареей возникнут серьезные проблемы.

Использование неоригинального зарядного устройства

Мобильный телефон желательно подключать только к "родной" зарядке. Если по каким-либо причинам это невозможно, то необходимо найти качественную замену оригинального зарядного устройства. Нет смысла покупать дешевый и опасный блок питания и кабель.

Нежелание перезагружать смартфон

Ежемесячно владельцу гаджета необходимо перезагружать, а еще лучше полностью выключать мобильное устройство на несколько минут. Это простое действие позволит вашему смартфону "отдохнуть", очистив кэш и остановив ненужные программы.

Постоянное использование чехла

С одной стороны, чехол защищает мобильный телефон от повреждений. С другой стороны, эта оболочка может повредить устройство, поскольку приводит к перегреву смартфона. Перед зарядкой и в жаркую погоду чехол с гаджета лучше снимать.

Чрезмерная яркость экрана

Слишком яркий экран – залог увеличения нагрузки на смартфон и быстрой разрядки аккумулятора. Кроме того, часто смотреть на такой экран вредно для зрения. Уменьшите яркость – тогда заряд аккумулятора сохранится и мобильный телефон перестанет "тормозить".

Раньше мы рассказывали, что делать, если пищит зарядка от телефона. Лишь одна из трех причин, приводящих к этому явлению, безопасна для пользователя.