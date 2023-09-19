Телефон упал в воду и не включается: что нужно срочно сделать, чтобы спасти гаджет

Проделав эти процедуры, вы можете увеличить шансы на его дальнейшую работу

Никто уже не представляет свою жизнь без смартфона. Это круглосуточный канал связи с родными и близкими людьми, источник информации и развлечений и рабочие коммуникации на удаленке. Когда с телефоном что-то случается, например, проблемы с экраном, мы чувствуем себя, как без рук.

Но такие проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, что мы можем испытать, когда телефон упал в воду. Чаще всего мы можем уронить его в туалете, если забыли вынуть из заднего кармана. Портал Today рекомендует сделать пять шагов для того, чтобы спасти гаджет от поломки или, как минимум, увеличить шансы устройства на дальнейшее существование.

Телефон упал в унитаз — что делать

Шаг 1. Первым делом нужно срочно достать его из воды. Длительное воздействие жидкости убьет электронику в девайсе.

Шаг 2. Выключите смартфон, если он не выключился сам. Таким образом вы защитите внутренние компоненты от электрического импульса, который может сжечь микросхемы на плате.

Шаг 3. Снимите с устройства все аксессуары и разберите по максимуму. Чехол, крышки, любые заглушки — все, что можно разобрать на отдельные части, не ломая. Так вы обеспечите хорошую вентиляцию, чтобы гаджет быстрее просох. Промокните части чистыми бумажными полотенцами или туалетной бумагой, чтобы максимально удалить остатки влаги.

Достаньте из телефона:

сим-карту;

карту памяти (при наличии);

батарею (если у вас не моноблок).

Без источника питания в смартфоне не возникнут электрические импульсы. Они в контакте с водой приведут к поломке устройства.

Шаг 4. Оставьте телефон в разобранном виде. Сколько должен сохнуть телефон после того, как попал в воду — чем дольше, тем лучше. Не собирайте и не включайте его хотя бы полдня.

Еще один лайфхак — поместите обсушенные салфетками части гаджета в емкость с рисовой крупой. Рис — гигроскопичный продукт, он может впитывать влагу.

Шаг 5. И, наконец, все же посетите сервисный центр. Иногда телефон после просушки может включиться и заработать, но позже отказать. Например, из-за того, что какие-то внутренние компоненты окислились от контакта с водой и со временем пришли в негодность.

Раньше мы предупреждали, что нельзя сушить намокший телефон феном. Кроме этого, есть еще три ужасные ошибки, которые совершают пользователи в попытке спасти свой гаджет.