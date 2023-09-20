Как настроить телефон, чтобы он не разряжался слишком быстро: действенные трюки

Смартфон с более темным экраном будет оставаться заряженным дольше

Автономное время работы мобильного телефона – важная характеристика для любого пользователя. Если уделить внимание некоторым настройкам гаджета, то удастся сэкономить заряд батареи.

Действенные трюки сделают так, чтобы ваш смартфон не разряжался быстро. Об этом говорится в материале How to geek.

Как продлить время работы телефона без подзарядки:

Используйте более короткий тайм-аут (время ожидания) экрана или длительность автоматической блокировки.

Уменьшите яркость дисплея или выберите автоматическую яркость.

Отключите всегда активный дисплей на Android или iPhone.

Используйте темный режим на телефонах с OLED-экраном (такая же настройка на экранах других типов не повлияет на срок службы батареи).

Ограничьте приложения, которые потребляют слишком много заряда батареи.

Отключите звуки и вибрацию клавиатуры.

Используйте облегченные версии или веб-версии приложений.

Выключайте Bluetooth, GPS, NFC и Wi-Fi, когда они вам не нужны.

Отключите или отложите уведомления, которые вам срочно не понадобятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон. Эксперты определили "золотой стандарт", который продлит автономное время работы гаджета.