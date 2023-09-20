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Как настроить телефон, чтобы он не разряжался слишком быстро: действенные трюки

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сэкономить заряд очень просто
Сэкономить заряд очень просто. Фото pexels.com

Смартфон с более темным экраном будет оставаться заряженным дольше

Автономное время работы мобильного телефона – важная характеристика для любого пользователя. Если уделить внимание некоторым настройкам гаджета, то удастся сэкономить заряд батареи.

Действенные трюки сделают так, чтобы ваш смартфон не разряжался быстро. Об этом говорится в материале How to geek.

Как продлить время работы телефона без подзарядки:

  • Используйте более короткий тайм-аут (время ожидания) экрана или длительность автоматической блокировки.
  • Уменьшите яркость дисплея или выберите автоматическую яркость.
  • Отключите всегда активный дисплей на Android или iPhone.
  • Используйте темный режим на телефонах с OLED-экраном (такая же настройка на экранах других типов не повлияет на срок службы батареи).
  • Ограничьте приложения, которые потребляют слишком много заряда батареи.
  • Отключите звуки и вибрацию клавиатуры.
  • Используйте облегченные версии или веб-версии приложений.
  • Выключайте Bluetooth, GPS, NFC и Wi-Fi, когда они вам не нужны.
  • Отключите или отложите уведомления, которые вам срочно не понадобятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон. Эксперты определили "золотой стандарт", который продлит автономное время работы гаджета.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Телефон