Очистка памяти на телефоне не принесет проблем: 5 простых советов

Место в телефоне не безгранично – периодически нужно удалять лишние файлы

Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфона. Соответственно, нужно следить за тем, исправно ли работает телефон и достаточно ли памяти в вашем гаджете, ведь мы каждый день добавляем туда важную (и не только) информацию.

Существует несколько простых способов почистить Андроид от мусора, пишет itechua.

Удалите сохраненные файлы из мессенджеров

Проверьте автоматическую загрузку изображений и других документов в память устройства чата и каналов может занять много места, но они не будут постоянно использоваться.

Удалите загруженную музыку

Большинство онлайн-плееров сохраняет ваши прослушанные треки на устройстве для возможности повторного прослушивания. Это может иметь много памяти. Современные стриминговые сервисы позволяют слушать музыку онлайн, не занимая места на устройстве.

Удалите дубликаты фото и видео

Современные смартфоны имеют достаточно мощные камеры – поэтому фотографии занимают много места в памяти. Можно автоматически отправлять фотографии и видео в облачное хранилище, чтобы освободить память и сохранить снимки на сервере.

Очистите кэш браузера

Многие места может занимать кэш браузера, особенно если вы активно пользуетесь мобильным браузером. Найдите в настройках браузера кнопку для очистки сохраненных файлов. В Google Chrome это можно сделать в разделе "Настройки" -> "Конфиденциальность и безопасность" -> "Очистить историю". Также следует проверить папку загрузок и удалить ненужные файлы.

Удалите приложения и неиспользуемые игры

Google Play предлагает много полезных программ и игр, которые мы иногда устанавливаем и забываем о них. Они продолжают занимать место в памяти устройства, хотя уже не используются. Удалив их, вы можете уволить место на телефоне для действительно нужных вещей.

Ранее "Телеграф" писал об уходе за вашим смартфоном, а именно — правильной чистке от грязи и пыли.