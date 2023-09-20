Что нужно сделать с роутером, чтобы усилить Wi-Fi: очень простой трюк

Правильно разместите антенны маршрутизатора, чтобы наслаждаться быстрым Wi-Fi

Сигнал Wi-Fi в доме зависит не только места расположения роутера. Важный нюанс касается антенн: "рожки" нужно размещать по-особому.

Чтобы улучшить соединение Wi-Fi, проверните с маршрутизатором один простой трюк. Об этом говорится в материале The Sun.

Так, эксперты британского интернет-провайдера Plusnet выяснили, что ускорить Wi-Fi можно едва ли не за пару минут. Небольшая корректировка усилит сигнал. Важно отметить, что метод работает только для устройств, оснащенных регулируемыми антеннами.

В случае, если вы разместили маршрутизатор наверху, но стремитесь к более сильному сигнала на двух этажах дома, то лучше всего повернуть антенны в сторону. Если же роутер расположен на первом этаже, то желательно поднять "усики" вверх. Добавим, что если на вашем роутере нет антенн, значит, они находятся внутри техники. Так, к сожалению, у пользователей нет возможности для вышеописанного маневра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Wi-Fi-роутер рекомендуется располагать высоко и в центре дома, вдали от металлических предметов. Некоторые места не годятся для маршрутизатора, из-за этого сигнал будет ужасным.