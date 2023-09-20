Если заполнена память телефона: как почистить гаджет программно и бесплатно

Эти способы помогут вам качественно программно почистить смартфон

Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфона. Соответственно, нужно следить за тем, работает ли телефон и достаточно ли памяти в вашем гаджете. Место в телефоне не безгранично – периодически нужно удалять лишние файлы.

Далеко не все смартфоны могут похвастаться большим объемом памяти, поэтому не стоит время от времени ее чистить от лишних файлов – фотографий, автоматически установленных программ, истории, пишет Вlog.comfy.

Встроенные методы чистки

Прежде чем воспользоваться посторонними приложениями, нужно изучить встроенные функции вашего смартфона. Как правило, почти во всех новых версиях Android есть функция очистки от мусора. Убирает она, правда, далеко не все и не всегда, зато лишнего тоже не удалит.

Чтобы найти эту функцию, входите в настройки системы, раздел "Хранилище". Если выбрать внутреннюю память устройства, сразу видно, какой контент на нем — от рекламы до посещаемых порталов. Далее следует вручную удалить данные кэша – ОЗУ. Весь хлам, обременяющий систему, будет уничтожен, телефон сразу начнет работать быстрее.

Чистка через компьютер

Еще один способ "почистить" гаджет – это специальные программы-чистильщики. Ищут их через компьютер, в частности, в каталоге Google Play. Одна из самых популярных – SD Maid. Пользоваться просто: нужно нажать зеленую кнопку "Сканировать" и ждать, пока программа самостоятельно не обнаружит мусор в системе. Здесь есть все – от временных файлов до отчетов об ошибках, от ненужных приложений – до остатков удаленных программ. Все это для работы андроида совсем не нужно. Нажимаем кнопку "Запустить сейчас" и избавляйтесь от лишнего груза.

По желанию можно пользоваться продвинутыми возможностями этой программы, а именно: поиском файлов и папок по так называемой маске, отключением автозапуска, управлением приложениями. В таком случае лучше сразу купить полную версию утилиты, а не скачивать бесплатную и сокращенную.

Ранее "Телеграф" писал об уходе за вашим смартфоном, а именно — правильной чистке от грязи и пыли.