Вот почему больше не стоит заряжать телефон ночью: совет, который поможет продлить жизнь гаджету
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Эта привычка только кажется безобидной
Аккумулятор сотового телефона очень важен, поскольку именно он обеспечивает хорошую работу вашего смартфона. Чтобы предотвратить выход из строя батареи вашего гаджета, важно следовать нескольким советам и "правилам", как к примеру не заряжайте телефон всю ночь.
Эта привычка, которую совершают многие люди, оказывается очень вредной для вашего мобильного телефона и может привести к повреждению аккумулятора вашего устройства, пишет santeplus. Почему — рассказываем далее.
Почему нельзя заряжать телефон ночью
Заряжая устройство на ночь, вы можете повредить аккумулятор мобильного телефона. Все потому, что он будет перегружен в течение многих часов даже после достижения 100%. Кроме того, некоторые батареи могут нагреваться ночью и потреблять больше электроэнергии.
Большинство смартфонов имеют литий-ионный аккумулятор, который заряжается всего за несколько часов. Однако ночью ваш телефон может оставаться подключенным к сети не менее 6 часов. Кроме того, производители смартфонов разработали систему, которая автоматически прекращает зарядку телефона при достижении уровня заряда батареи 100%.
Ночью ваш смартфон в конечном итоге разряжается, а подключенное устройство будет заряжать аккумулятор, пока он снова не достигнет 100%. Со временем аккумулятор изнашивается, что снижает срок его службы и, следовательно, производительность.
Раньше мы рассказывали, что делать, если пищит зарядка от телефона. Лишь одна из трех причин, приводящих к этому явлению, безопасна для пользователя.