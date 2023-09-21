Вот почему больше не стоит заряжать телефон ночью: совет, который поможет продлить жизнь гаджету

Эта привычка только кажется безобидной

Аккумулятор сотового телефона очень важен, поскольку именно он обеспечивает хорошую работу вашего смартфона. Чтобы предотвратить выход из строя батареи вашего гаджета, важно следовать нескольким советам и "правилам", как к примеру не заряжайте телефон всю ночь.

Эта привычка, которую совершают многие люди, оказывается очень вредной для вашего мобильного телефона и может привести к повреждению аккумулятора вашего устройства, пишет santeplus. Почему — рассказываем далее.

Почему нельзя заряжать телефон ночью

Заряжая устройство на ночь, вы можете повредить аккумулятор мобильного телефона. Все потому, что он будет перегружен в течение многих часов даже после достижения 100%. Кроме того, некоторые батареи могут нагреваться ночью и потреблять больше электроэнергии.

Большинство смартфонов имеют литий-ионный аккумулятор, который заряжается всего за несколько часов. Однако ночью ваш телефон может оставаться подключенным к сети не менее 6 часов. Кроме того, производители смартфонов разработали систему, которая автоматически прекращает зарядку телефона при достижении уровня заряда батареи 100%.

Ночью ваш смартфон в конечном итоге разряжается, а подключенное устройство будет заряжать аккумулятор, пока он снова не достигнет 100%. Со временем аккумулятор изнашивается, что снижает срок его службы и, следовательно, производительность.

Раньше мы рассказывали, что делать, если пищит зарядка от телефона. Лишь одна из трех причин, приводящих к этому явлению, безопасна для пользователя.