Почему телефон садится, даже когда им не пользуются: названы три неочевидные причины

Устройство может интенсивно терять заряд по непонятным причинам

Одна из функций буквально "пожирает батарею" смартфона, однако порой он быстро садится, даже когда им не пользуются. У этого может быть несколько причин.

О том, почему так может происходить пишет портал itechua. Специалисты также дают советы, как исправить ситуацию.

Почему смартфон разряжается в режиме ожидания

Когда смартфон работает в обычном режиме и имеет приемлемый уровень сигнала сети, заряд тратится как обычно. Если же устройство попадает в зону неустойчивого сигнала — оно садится быстрее. Даже если владелец не пользуется телефоном, при поддержке сигнала в таких условиях потребляется в несколько раз больше энергии, чем в обычном режиме.

Также при плохом сетевом сигнале часто смартфон переключается с LTE на 3G или с 3G на Edge, что требует много энергии. Нередко так происходит в дороге. Лучший способ сэкономить заряд, когда нет сети – включить авиарежим или выбрать в настройках смартфона оптимальный тип подключения 2G/EDGE/E.

Почему разряжается выключенный телефон

Смартфон, который не используется, обычно отключают. Даже если в момент отключения там было 100% заряда, при включении через длительное время, устройство может быть абсолютно севшим. Дело в том, что в выключенном телефоне сохраняется контур протекания тока, из-за чего небольшая часть энергии тратится на поддержание работоспособности. Влияет на разрядку и температура — когда очень жарко, или холодно зарад расходуется быстрее.

Почему смартфон некорректно показывает заряд батареи

Иногда владелец замечает, что смартфон долго не разряжается со 100%, либо наоборот — заряд начинает исчезать буквально на глазах, хотя телефон лежит без дела. Это объясняется тем, что алгоритмы операционной системы не точно определяют состояние батареи и часто переоценивают его. Именно поэтому может казаться, что в какой-то момент смартфон разряжается быстрее или, наоборот, медленнее, хотя на нем запущены энергоемкие программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит заряжать телефон ночью. Это грозит поломками и нарушениями в работе устройства.