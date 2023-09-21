Чем опасен перегрев телефона и как его избежать: советуют специалисты

Перегрев отрицательно сказывается на работе и состоянии гаджета

Постоянный перегрев стоит рассматривать как одну из важных проблем с телефоном, так как он может привести к неисправностям или даже повреждению устройства. Одна из них — пятна на экране телефона. Если вы замечаете, что ваш смартфон перегревается слишком часто, на это следует обратить внимание.

Портал itechua рассказывает, к чему может привести эта ситуация. Перегрев отрицательно влияет как на состояние компонентов гаджета, так и на его производительность.

Что будет из-за перегрева телефона — вероятные последствия

При перегреве могут сильно пострадать такие две составляющие:

процессор;

аккумулятор.

На процессор перегрев влияет больше всего. Система безопасности уменьшает частоту его работы, чтобы снизить температуру. Как следствие, значительно падает производительность. Вы можете замечать подвисания, а иногда телефон просто выключается сам.

Батарея также плохо переносит излишний нагрев устройства. Емкость аккумулятора начинает уменьшаться, что сокращает время автономной работы телефона. Не говоря уже о физических процессах, которые могут повредить остальные внутренние компоненты или привести к возгоранию.

Как сделать так, чтобы телефон не грелся — полезные советы

Не пользуйтесь во время зарядки — особенно, запуская приложения, который требуют большого ресурса. Это игры, видео, навигатор и подобное. Во время зарядки батарея и так нагревается, и дополнительная нагрузка будет лишней.

Попробуйте пользоваться так называемой адаптивной зарядкой , которая учитывает время дня согласно вашему режиму. Конечно, если у вас современная модель, поддерживающая эту функцию. Таким образом ночная зарядка будет происходить в более щадящем режиме.

, которая учитывает время дня согласно вашему режиму. Конечно, если у вас современная модель, поддерживающая эту функцию. Таким образом ночная зарядка будет происходить в более щадящем режиме. Не используйте телефон "на износ". Бюджетные смартфоны не предназначены для ресурсоемких игр, которые быстро выведут его из строя. Как вариант, снимите чехол, чтобы гаджет меньше нагревался.

Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами и не кладите на горячие поверхности (например, на раскаленный солнцем каменный бордюр).

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