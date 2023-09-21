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Чем опасен перегрев телефона и как его избежать: советуют специалисты

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Смартфон требует бережного отношения Новость обновлена 21 сентября 2023, 12:46
Смартфон требует бережного отношения. Фото Freepik

Перегрев отрицательно сказывается на работе и состоянии гаджета

Постоянный перегрев стоит рассматривать как одну из важных проблем с телефоном, так как он может привести к неисправностям или даже повреждению устройства. Одна из них — пятна на экране телефона. Если вы замечаете, что ваш смартфон перегревается слишком часто, на это следует обратить внимание.

Портал itechua рассказывает, к чему может привести эта ситуация. Перегрев отрицательно влияет как на состояние компонентов гаджета, так и на его производительность.

Что будет из-за перегрева телефона — вероятные последствия

При перегреве могут сильно пострадать такие две составляющие:

  • процессор;
  • аккумулятор.

На процессор перегрев влияет больше всего. Система безопасности уменьшает частоту его работы, чтобы снизить температуру. Как следствие, значительно падает производительность. Вы можете замечать подвисания, а иногда телефон просто выключается сам.

Батарея также плохо переносит излишний нагрев устройства. Емкость аккумулятора начинает уменьшаться, что сокращает время автономной работы телефона. Не говоря уже о физических процессах, которые могут повредить остальные внутренние компоненты или привести к возгоранию.

Как сделать так, чтобы телефон не грелся — полезные советы

  • Не пользуйтесь во время зарядки — особенно, запуская приложения, который требуют большого ресурса. Это игры, видео, навигатор и подобное. Во время зарядки батарея и так нагревается, и дополнительная нагрузка будет лишней.
  • Попробуйте пользоваться так называемой адаптивной зарядкой, которая учитывает время дня согласно вашему режиму. Конечно, если у вас современная модель, поддерживающая эту функцию. Таким образом ночная зарядка будет происходить в более щадящем режиме.
  • Не используйте телефон "на износ". Бюджетные смартфоны не предназначены для ресурсоемких игр, которые быстро выведут его из строя. Как вариант, снимите чехол, чтобы гаджет меньше нагревался.
  • Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами и не кладите на горячие поверхности (например, на раскаленный солнцем каменный бордюр).

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