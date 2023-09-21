Как записать и отправить видеосообщение на iPhone: пять простых шагов

Рассказываем, как оставить видеосообщение на автоответчик в FaceTime

Если ваши контакты не отвечают на ваш видеовызов немедленно, это может раздражать. Возможно, кто-то из них находится в неудобной обстановке и просто не знает, как поменять фон в FaceTime. В любом случае, вы можете сразу оставить свое видеосообщение — как на автоответчике во время обычного звонка.

Это пригодится, если вы хотите срочно сказать что-нибудь важное или пригласить к разговору еще одного абонента. Портал Guiding Tech поделился инструкцией, как это сделать.

Как отправить видеосообщение FaceTime на iPhone

Фото: Guiding Tech

Если ваши контакты не могут ответить вам в FaceTime, отправка такого сообщения по крайней мере сообщит им, почему вы звоните. Вот как это сделать:

Шаг 1. Если на ответ на вызов FaceTime не ответили, коснитесь "Отправить видео" внизу справа.

Фото: Guiding Tech

Шаг 2. Чтобы записать сообщение, нажмите "Включить камеру".

Фото: Guiding Tech

Шаг 3. После завершения таймера обратного отсчета начните запись видео.

После завершения таймера обратного отсчета начните запись видео. Шаг 4. Нажмите значок 🟥внизу, чтобы остановить запись.

Нажмите значок 🟥внизу, чтобы остановить запись. Шаг 5. После записи видео коснитесь значка стрелки внизу экрана, чтобы отправить видео.

Вы также можете сохранить видео на своем гаджете. Для этого нужно нажать на соответствующую пиктограмму в правом верхнем углу. Кроме того, сообщение можно перезаписать — эта функция отображается в правом нижнем углу.

Как просмотреть видеосообщение FaceTime на iPhone:

Нажмите "Видео" под именем контакта, на вызов которого вы не можете ответить.

Коснитесь значка "Воспроизведение", чтобы просмотреть видео.

Вы также можете сохранить видеосообщения для просмотра позже в программе "Фото".

Фото: Guiding Tech

Видеосообщение FaceTime на iPhone удобно использовать, когда ваш контакт либо не отвечает, либо отклоняет ваш входящий звонок. Отправка видеосообщения поможет понять контекст вызова и связаться с вами при необходимости. Эта функция будет работать, если у вас и вашего контакта установлен iOS 17 на обоих iPhone.

Раньше мы рассказывали, что делать, если пищит зарядка телефона и почему так происходит. Только одна из трех причин вполне безопасна для пользователя.