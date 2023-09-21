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Как записать и отправить видеосообщение на iPhone: пять простых шагов

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Телефон в руках - не гарантия, что вам сразу ответят Новость обновлена 21 сентября 2023, 13:37
Телефон в руках - не гарантия, что вам сразу ответят. Фото Freepik

Рассказываем, как оставить видеосообщение на автоответчик в FaceTime

Если ваши контакты не отвечают на ваш видеовызов немедленно, это может раздражать. Возможно, кто-то из них находится в неудобной обстановке и просто не знает, как поменять фон в FaceTime. В любом случае, вы можете сразу оставить свое видеосообщение — как на автоответчике во время обычного звонка.

Это пригодится, если вы хотите срочно сказать что-нибудь важное или пригласить к разговору еще одного абонента. Портал Guiding Tech поделился инструкцией, как это сделать.

Как отправить видеосообщение FaceTime на iPhone

видео facetime iphone
Фото: Guiding Tech

Если ваши контакты не могут ответить вам в FaceTime, отправка такого сообщения по крайней мере сообщит им, почему вы звоните. Вот как это сделать:

  • Шаг 1. Если на ответ на вызов FaceTime не ответили, коснитесь "Отправить видео" внизу справа.
запись видео facetime iphone
Фото: Guiding Tech
  • Шаг 2. Чтобы записать сообщение, нажмите "Включить камеру".
включите камеру, чтобы записать видеосообщение facetime iphone
Фото: Guiding Tech
  • Шаг 3. После завершения таймера обратного отсчета начните запись видео.
  • Шаг 4. Нажмите значок 🟥внизу, чтобы остановить запись.
  • Шаг 5. После записи видео коснитесь значка стрелки внизу экрана, чтобы отправить видео.

Вы также можете сохранить видео на своем гаджете. Для этого нужно нажать на соответствующую пиктограмму в правом верхнем углу. Кроме того, сообщение можно перезаписать — эта функция отображается в правом нижнем углу.

Как просмотреть видеосообщение FaceTime на iPhone:

  • Нажмите "Видео" под именем контакта, на вызов которого вы не можете ответить.
  • Коснитесь значка "Воспроизведение", чтобы просмотреть видео.
  • Вы также можете сохранить видеосообщения для просмотра позже в программе "Фото".
просмотреть видеосообщение
Фото: Guiding Tech

Видеосообщение FaceTime на iPhone удобно использовать, когда ваш контакт либо не отвечает, либо отклоняет ваш входящий звонок. Отправка видеосообщения поможет понять контекст вызова и связаться с вами при необходимости. Эта функция будет работать, если у вас и вашего контакта установлен iOS 17 на обоих iPhone.

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