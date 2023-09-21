Как записать и отправить видеосообщение на iPhone: пять простых шагов
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Рассказываем, как оставить видеосообщение на автоответчик в FaceTime
Если ваши контакты не отвечают на ваш видеовызов немедленно, это может раздражать. Возможно, кто-то из них находится в неудобной обстановке и просто не знает, как поменять фон в FaceTime. В любом случае, вы можете сразу оставить свое видеосообщение — как на автоответчике во время обычного звонка.
Это пригодится, если вы хотите срочно сказать что-нибудь важное или пригласить к разговору еще одного абонента. Портал Guiding Tech поделился инструкцией, как это сделать.
Как отправить видеосообщение FaceTime на iPhone
Если ваши контакты не могут ответить вам в FaceTime, отправка такого сообщения по крайней мере сообщит им, почему вы звоните. Вот как это сделать:
- Шаг 1. Если на ответ на вызов FaceTime не ответили, коснитесь "Отправить видео" внизу справа.
- Шаг 2. Чтобы записать сообщение, нажмите "Включить камеру".
- Шаг 3. После завершения таймера обратного отсчета начните запись видео.
- Шаг 4. Нажмите значок 🟥внизу, чтобы остановить запись.
- Шаг 5. После записи видео коснитесь значка стрелки внизу экрана, чтобы отправить видео.
Вы также можете сохранить видео на своем гаджете. Для этого нужно нажать на соответствующую пиктограмму в правом верхнем углу. Кроме того, сообщение можно перезаписать — эта функция отображается в правом нижнем углу.
Как просмотреть видеосообщение FaceTime на iPhone:
- Нажмите "Видео" под именем контакта, на вызов которого вы не можете ответить.
- Коснитесь значка "Воспроизведение", чтобы просмотреть видео.
- Вы также можете сохранить видеосообщения для просмотра позже в программе "Фото".
Видеосообщение FaceTime на iPhone удобно использовать, когда ваш контакт либо не отвечает, либо отклоняет ваш входящий звонок. Отправка видеосообщения поможет понять контекст вызова и связаться с вами при необходимости. Эта функция будет работать, если у вас и вашего контакта установлен iOS 17 на обоих iPhone.
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