В новом iPhone решили важную проблему с зарядкой: в чем она состоит

Новенькие модели могут служить дольше

В новом iPhone 15, который в этом месяце представила Apple, есть одна функция, которая позволит существенно продлить срок службы батареи.

В предыдущих моделях этого параметра нет. Что это за опция и как ее включить, рассказали в iPhone Addict.

Нужный параметр можно найти в "Настройки" -> "Аккумулятор" -> "Исправность и зарядка аккумулятора". Там будут доступны функции "оптимизированный заряд аккумулятора" и "ограничение до 80%". Второй опции у владельцев более старых моделей iPhone нет.

А суть этой функции простая: многие эксперты в технике советуют не заряжать телефон до 100% и не допускать его полной разрядки. Оптимальным считается держать уровень заряда в пределах от 20 до 80%. Считается, что так аккумулятор будет работать дольше, при этом это касается всех гаджетов на аккумуляторах, не только iPhone.

На фоне этого Apple ввела в новых моделях возможность автоматического ограничения максимального уровня заряда в 80%. По умолчанию этот параметр не активирован, пользователи сами могут включить его по желанию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько новый iPhone будет стоить в Украине.