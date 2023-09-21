Что делать, если телефон стал медленно работать: семь способов решить проблему

Рассказываем, какие методы помогут ускорить работу старого Android

Конечно, новый телефон просто "летает" в ваших руках. Но рано или поздно с ним начинаются проблемы — смартфон тормозит или зависает, особенно, если вы выбрали модель с недостаточным количеством оперативной памяти.

Портал itechua предлагает семь способов решить проблему. Первый из них самый банальный и, как ни странно, самый действенный.

Как ускорить работу телефона

Выключите и вновь включите

Множество проблем с техникой можно решить, просто перезапустив ее. Перезагрузите смартфон и проверьте, как он работает теперь.

Попробуйте метод "минимализма"

Не используйте приложения для каждого сервиса, который вы хотите попробовать. Например, программы соцсетей или видеосервисов разработаны так, чтобы вы просматривали как можно больше рекламы. Чтобы улучшить производительность телефона, вы можете их удалить и просматривать нужные страницы из браузера. Кроме того, рекомендуется использовать версии Lite, которые есть у многих популярных приложений.

Проверьте обновления ПО

Обязательно нужно устанавливать обновления безопасности. А что насчет общих — сначала почитайте отзывы других пользователей. Новое ПО может быть плохо оптимизировано для старых моделей, поэтому перед обновлением проверяйте наличие проблем с производительностью, о которых сообщали другие пользователи.

Удалите приложения, которые вы не используете

Мы часто устанавливаем целую кучу программ, о которых потом благополучно забываем. Если это ваш случай — не пожалейте времени на "генеральную уборку" и удалите такие программы. Кстати, они могут работать в фоновом режиме, от чего быстро разряжается батарея в телефоне.

Чтобы освободить место, удалите и другой "мусор"

Проверьте настройки мессенджеров и отключите автоматическую загрузку видео и автозагрузку медиафайлов в галерею. Используйте проводник для проверки файлов, которые хранятся на вашем телефоне и удалите ненужные.

Сохраните важные файлы и фото в облачном сервисе

Вы можете потерять все свои фотографии и важные файлы из-за поломки или потери телефона, если храните их только на устройстве. Пользуйтесь резервным копированием в Google Photos или OneDrive. Таким образом вы обеспечите их сохранность и освободите место на телефоне.

Сбросьте до заводских настроек

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, воспользуйтесь сбросом всех настроек и заново авторизуйтесь в аккаунте Google. Перед этим убедитесь, что вы создали резервную копию всех данных на телефоне. Также проверьте, чтобы ваши контакты были сохранены в аккаунте Google, а не в телефонной книге устройства, чтобы после сброса настроек они восстановились.

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