Это делает почти каждый: почему телефон нельзя брать с собой в туалет

Есть три весомые причины отказаться от привычки

Уже давно для многих из нас походы в уборную комнату с телефоном стали привычным делом. При этом специалисты предупреждают, что лучше гаджет с собой в туалет не брать.

По словам специалистов, из-за таких действий могут возникнуть сразу несколько проблем. Самое интересное, что о появлении некоторых из них владелец устройства даже может не догадываться.

Всего эксперты выделяют три главных причины, по которым лучше отказаться от похода в уборную с телефоном.

Загрязнение поверхности вашего гаджета

Зачастую над унитазом образуется "облако" из мелких капелек, которые однозначно нельзя назвать чистыми. Они могут оседать на вашем гаджете, если вы взяли его с собой в туалет. После этого вы будете прикладывать телефон к уху и трогать его руками, но мало кто задумывается о последствиях.

Риск уронить устройство в унитаз

Наверняка у вас или у кого-то в вашем окружении есть такая история. Да, вы можете быть глубоко уверенными в том, что с вами это не случится, но все же это далеко не самый редкий случай среди пользователей гаджетов.

Если вы уронили телефон в унитаз, вас ждет очень неприятное приключение и, скорее всего, гаджет вряд ли будет дальше работать.

Чрезмерное напряжение

Осуществляя отправление естественных потребностей, вам нужно быть расслабленным. Это вряд ли у вас получится, если вы держите в руках гаджет, который может лишний раз вас заставить напрягаться.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если телефон стал медленнее работать.