Какое популярное приложение пожирает батарею смартфона: вы можете его удалить

Эту социальную сеть можно "поюзать" через веб-браузер

Срок службы батареи мобильного телефона зависит от множества факторов. Неправильное использование при зарядке устройства может нанести вред аккумулятору. Например, зарядка мобильного телефона до достижения 100%, может оказаться вредной. Также разряд вашего телефона может увеличиться, если у вас установлено приложение, потребляющее большое количество энергии.

Многие приложения требуют значительное количество энергии от аккумулятора, но одно из них продолжает это делать даже офлайн. Речь идет о популярном приложении Facebook, пишет Readerʼs Digest.

Facebook и его минусы для аккумулятора смартфона

Одним из наиболее распространенных "энергетических воров" является приложение Facebook. Многие приложения, включая Facebook, продолжают функционировать в фоновом режиме, даже если вы их не используете. Эти программы постоянно сканируют сообщения и обновления, а также обновляют вашу ленту без вашего активного участия.

После удаления приложения Facebook скорость работы других приложений увеличивается на 15%, а время автономной работы телефонов — на 20%. Лучше использовать Facebook через веб-браузер на своем телефоне.

Ранее ми рассказывали о функции, съедающей заряд батареи телефона. Вы так же можете ее отключить.