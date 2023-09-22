Не сядет несколько дней: как сохранить заряд телефона, чтобы работал дольше
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Мы не используем в постоянном режиме целый ряд функций, которые просто "сжирают" ресурс
Сегодня смартфоны стали для нас надежными спутниками в повседневной жизни. Кто не сталкивался с такой ситуацией, когда проблемы в работе телефона лишили вас коммуникации и стали причиной больших проблем в какой-то сфере вашей жизни? Аналогично происходит и тогда, когда гаджет не вовремя теряет заряд и оставляет нас в полной изоляции от связи и информации.
Чтобы продлить время работы телефона без зарядки, последуйте советам специалиста, опубликованным на портале itechua. Эти несколько шагов сэкономят ресурс аккумулятора, когда вы в пути или не имеете доступа к розетке.
Что делать, если быстро садится батарея на телефоне
Целый ряд энергоемких функций в телефоне работают постоянно и тем самым быстро его разряжают. Отключите такие из них, без которых можно обойтись совсем или включить их при необходимости:
- анимация экрана;
- push-сообщения;
- определение местоположения;
- автоматическое обновление;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- NFC.
Кроме того, заряд иссякает быстрее, когда яркость экрана установлена на максимум. Установите бегунок на 30-40% — в большинстве случаев этого хватает, чтобы ответить на звонок или набрать сообщение. А если понадобится, увеличьте яркость на необходимое время и позже снова уменьшите.
Ранее мы рассказывали, на какие неполадки с зарядным устройством стоит обратить внимание. Узнайте, почему зарядка телефона пищит и какая из трех причин этого полностью безопасна для пользователя.