Почему не стоит заряжать телефон в машине: ошибка, которая может стоить вам гаджета

Ошибка, которая может поставить под угрозу жизнь вашего гаджета

Многие люди имеют привычку заряжать свои телефоны в машине. Однако этот жест может поставить под угрозу заряд батареи их смартфона. Именно по этой причине рекомендуется избегать этой ошибки и остановить свой выбор на домашней зарядке.

Как отмечает портал santeplus, от этой вредной привычки, наносящей вред вашему устройству, нужно срочно избавляться. А все потому, что этот способ зарядки телефона может привести к повреждению аккумулятора.

Почему нельзя заряжать телефон в машине

Если не рекомендуется заряжать телефон в автомобиле, то это прежде всего потому, что USB-порты автомобиля не способны обеспечить соответствующий и достаточный заряд электроэнергии для подзарядки вашего устройства. Результат: телефон можно зарядить лишь немного, если только ваше путешествие не будет достаточно длительным, чтобы зарядить аккумулятор.

Хотя этот способ зарядки телефона очень неэффективен, у него есть и другие недостатки. Среди них повреждение зарядного устройства, а также автомобильного аккумулятора. Особенно это актуально, если телефон старый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем может быть опасна зарядка от прокатного автомобиля. Кроме вреда для батареи, она может привести к потере конфиденциальных данных.