Стоит ли покупать: зачем смартфону 24 гигабайта оперативной памяти

Рассказываем, что могут телефоны с 24 Гб ОЗУ

Если от количества встроенной памяти в телефоне зависит, насколько часто вам придется чистить его от "мусора", то от объема оперативной памяти зависит его производительность. А именно, сколько одновременно может быть запущено приложений без торможения работы, как быстро откликается устройство и загружаются страницы, насколько продвинутые игры может потянуть гаджет и так далее.

Портал itechua отмечает, что выпущенные в 2023 году новые модели с 24 Гб оперативки не используют для расширения ОЗУ (оперативного запоминающего устройства) внутреннюю память. Весь объем доступен сразу, без использования дополнительных функций.

Зачем в телефоне 24 Гб оперативной памяти

Такое большое количество характеризуется:

улучшением многозадачности гаджета;

возможностью открывать много вкладок в браузере и запускать продвинутые игры с хорошей графикой;

наличием дополнительных функций.

Так, чем больше приложений запущено на телефоне одновременно, тем больше загружена ОЗУ. Если оперативной памяти не хватает, система выгружает некоторые из них. Выгруженные программы остаются открытыми в диспетчере задач, но при входе в них загружаются заново. Чем больше ОЗУ, тем больше открытых приложений действительно работают и не требуют времени на повторную загрузку.

Производители позиционируют свои новинки 2023 года как геймерские. Поэтому новые модели отличаются дополнительными функциями, такими как подсветка для игр, расширенный игровой режим, и особенно — улучшенная система охлаждения. Как отмечают специалисты, в таких моделях используются мощные процессоры, поэтому телефоны с 24 Гб оперативной памяти работают быстро и плавно при любой нагрузке.

В то же время эксперты отмечают, что на сегодня для требовательных игр вполне хватает 12-16 Гб оперативки. Вы можете задуматься о покупке новинки 2023 года, если меньший объем оперативной памяти не удовлетворяет ваши потребности в быстродействии и мультизадачности телефона.

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