Вы гробите аккумулятор: как на самом деле правильно заряжать ноутбук

Вы часто ошибайтесь, работая так с устройством

Для увеличения срока службы батареи ноутбука важно соблюдать простые правила зарядки устройства. Подключайте аккумулятор к розетке только тогда, когда это необходимо.

Использование ноутбука в режиме постоянной подзарядки через зарядное устройство в течение 24 часов в сутки не рекомендуется, так как это негативно сказывается на производительности и сроке службы аккумулятора, пишет Readerʼs Digest. Существует оптимальный диапазон заряда, при котором рекомендуется подключать ваше устройство к сети.

Как правильно пользоваться ноутбуком

Стоит поддерживать заряд вашего устройства в диапазоне от 50% до 80%. Здесь хорошим советом будет начинать день, подключив компьютер к розетке утром, а затем, когда он достигнет полной зарядки, отключать его от сети до конца рабочего дня.

Это лучший способ максимально продлить срок службы аккумулятора. Это удаляет все лишние данные, накопившиеся за день. Простое правило поможет сохранить заряд батареи в течение более длительного периода времени.

Ранее мы писали, как нельзя выключать ноутбук. Одну ошибку делают многие пользователи.