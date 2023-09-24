Есть четыре "золотых" правила: как правильно заряжать телефон

Всего несколько простых советов помогут сохранить жизнь вашему смартфону

Правильный способ зарядки телефона поможет сохранить жизнь вашему гаджету намного дольше. Интересно, но многие допускают одинаковые ошибки день за днем, при этом "убивая свой смартфон" этими плохими привычками. Есть некоторые правила, которых нужно придерживаться.

При заряде батареи лучше придерживаться "золотого" правила — 80-/20. То есть, не допускать, чтобы заряд превышал 80%, но и следить, чтобы он ну пускался ниже 20%. Об этом пишет УНИАН.

Еще один важный момент — ни в коем случае не нужно оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Если нет другой возможности, то следует с помощью специальных приложений установить ограничение до 80%.

Также не стоит пользовать смартфоном, когда он стоит на зарядке. Если же игнорировать это правила, в момент использования батарея будет перегреваться, замедляя время самой зарядки. Перегревов стоит избегать, поскольку емкость батареи будет стремительно уменьшаться. Батарея при температуре в 55 градусов деградирует практически в 4 раза быстрее, чем при нормальных 25.

Зарядку стоит использовать "родную" зарядку для телефона. Использование неофициальных кабелей порой может даже принести к поломке вашего девайса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему ни в коем случае нельзя брать с собой телефон в туалет, как делают очень многие люди. Такая привычка может быть очень опасной.