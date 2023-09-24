Нужно ли каждый раз вытаскивать зарядку из розетки: не каждый "юзер" знает

Одно простое действие должно войти в вашу привычку

Немногие пользователи смартфонов задаются вопросом, стоит ли извлекать из розетки зарядное устройство каждый раз после того, как телефон уже зарядился. Действительно, удобно, когда оно всегда подключено к сети и находится в одном месте, но правильное ли это решение?

Многие эксперты подчеркивают, что лучше избегать того, чтобы оставлять блок питания и кабель подключенными к сети, пишет radiotrek. Это обусловлено одной весьма серьезной и потенциально опасной причиной.

Почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Лучше всегда отсоединять зарядное устройство от розетки, так как в противном случае оно может представлять опасность возгорания. В случае резкого изменения напряжения, зарядка может загореться, что может привести в вашем доме к пожару. Если вы сомневаетесь в состоянии электропроводки или проживаете в старом доме, необходимо обязательно вынимать зарядное устройство из розетки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет, если вы им не пользуетесь. Специалисты дали свой ответ.