Из-за этого Wi-Fi раздается очень медленно: куда переставить роутер в доме

Чтобы интернет работал наилучшим образом, найдите правильное место для маршрутизатора

На скорость интернета в доме влияют многие факторы. Особенно важно установить роутер Wi-Fi в правильном месте, ведь даже окна и жалюзи могут ухудшить сигнал.

Чтобы усилить соединение Wi-Fi, отодвиньте маршрутизатор от жалюзи и окон. Об этой необходимости рассказывает издание The Sun.

Так, популярный аксессуар для окон – жалюзи – могут негативно повлиять на передачу интернета в доме. Тканевые или бумажные жалюзи более предпочтительны, если вам нужно усилить сигнал Wi-Fi. Помните, что любая форма металла ухудшает скорость соединения. Маршрутизатор лучше всего размещать вдали от металлических предметов, в центральном и светлом месте.

Более того, даже если у вас нет металлических жалюзи, стоит убрать маршрутизатор подальше от окна, поскольку некоторые стеклопакеты содержат металл, из-за чего проходимость сигнала затрудняется. Самый лучший вариант для Wi-Fi-роутера – открытое место, приподнятое над полом. Рядом не должно быть других гаджетов, излучающих сигнал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что замедлить Wi-Fi в доме может даже крупная мебель. С помощью простых хитростей вам удастся решить проблему с медленным соединением.