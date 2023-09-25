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Телефон зарядится за секунды: пять ловких трюков для iPhone

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ускорить зарядку iPhone очень просто
Ускорить зарядку iPhone очень просто. Фото Freepik

Чтобы гаджет не оставался в сети слишком долго, обратите внимание на несколько нюансов

Иногда пользователям нужно зарядить мобильный телефон как можно быстрее, и есть простые способы сэкономить время. Помните о нескольких важных моментах, чтобы за секунды пополнить заряд iPhone.

Для ускорения зарядки смартфона, в частности, iPhone, попробуйте пять ловких трюках. Об этом говорится в материале Android Authority.

Во-первых, во время зарядки iPhone снимите чехол. Если не сделать это, то гаджет может сильно нагреться, а тепло замедлит процесс.

Во-вторых, снизьте яркость экрана до минимального уровня. Рекомендуется держать дисплей менее ярким, чтобы продлить срок службы батареи, сэкономить энергию батареи и не вредить глазам.

В-третьих, очистите порт для зарядного устройства. Отверстие должно быть чистым, а не забитым ворсом или пылью, иначе процесс зарядки очень усложняется.

Четвертое правило — заряжайте iPhone не через USB-порты Mac или ПК с Windows, ведь так вы получаете небольшую мощность. Порт в компьютере или ноутбуке создан для подключения мышей, клавиатур и внешнего хранилища, поэтому можете его использовать только для медленной зарядки.

Последнее, о чем важно помнить пользователям, это зарядка батареи от розетки. Беспроводные зарядные устройства набирают популярность, но их скорость зарядки ограничена, особенно устройства Apple.

Ранее "Телеграф" рассказывал о рисках зарядки смартфона в машине. Одна ошибка может поставить под угрозу жизнь вашего гаджета.

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