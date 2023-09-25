Вы не будете панически бегать к розетке: как увеличить срок службы батареи ноутбука

В наше время важно, чтобы ноутбук работал дольше без света

Наученные опытом прошлой осенью и летом украинцы готовятся к возможным отключениям света. В случае возможных блэкаутов очень важно, чтобы ноутбук работал в автономном состоянии как можно дольше.

Новый ноутбук может работать без розетки долгое время, однако со временем его автономность сокращается. Вместе с Techno.nv рассказываем, как продлить работу батареи ноутбука. Используйте эти хитрости — и вам не придется панически искать розетку.

Как продлить работу батареи ноутбука

Не эксплуатируйте ноутбук на зарядке, если это не требуется. Это может привести к уменьшению срока работы батареи.

Высокая температура ноутбука может снизить ресурс батареи, поэтому убедитесь, что устройство не нагревается слишком сильно. Работайте с ноутбуком на ровной поверхности и обеспечьте ему хорошую вентиляцию.

Выключите функции, которые не нужны. Например, выключение Wi-Fi, Bluetooth или веб-камеры поможет снизить потребление энергии.

На большинстве ноутбуков есть функция энергосбережения, позволяющая снизить потребление энергии. Эти настройки помогут продлить ресурс батареи.

Яркость экрана является одним из самых больших потребителей энергии на ноутбуке. Уменьшение яркости может увеличить время работы батареи.

Если вы не используете батарею в течение длительного времени, она может потерять часть заряда и уменьшить свой ресурс. Поэтому используйте батарею ноутбука постоянно.

Не заряжайте батарею ноутбука до 100%. Лучше заряжать батарею до 80−90% — это может продлить ресурс батареи.

Тем, кто путешествует, поможет подключение внешней батареи. Это увеличит время работы ноутбука.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заряжать ноутбук. Это поможет сохранить заряд батареи на более длительное время.