Как отбелить силиконовый чехол от телефона: рассказывают эксперты

Почему желтеют силиконовые чехлы и что с этим делать

Силиконовые чехлы со временем теряют вид и перестают быть такими прозрачными или яркими. Происходит это не только от воздействия внешней среды, но и от постоянного перегрева телефона.

Портал itechua отмечает, что прозрачные чехлы желтеют по причине естественного старения материала. Что с этим делать, как восстановить прозрачность силиконового чехла и можно ли это сделать в принципе, разбирались специалисты.

Почему желтеет прозрачный силикон

Это происходит в результате химических реакций, возникающих по таким причинам, как:

перегрев;

попадание ультрафиолета от солнца;

впитывание грязи в микропоры.

Отметим, на поврежденных поверхностях этот процесс происходит еще скорее. В любые потертости, царапины и места перегибов микрочастицы грязи впитываются быстрее.

Чем можно отмыть силиконовый чехол от телефона

Перед процедурой убедитесь, что на чехле отсутствуют какие-либо частицы, которые могут поцарапать поверхность. Разведите в теплой воде любое моющее средство для посуды, ополосните в нем чехол, аккуратно потрите места загрязнений мягкой салфеткой и хорошо промойте под проточной водой. Также для этой цели подойдет шампунь или жидкое мыло.

Кроме того, вы можете использовать любой спирт (обычный, нашатырный) или жидкость для снятия лака без ацетона. Смоченным ватным тампоном аккуратно протрите чехол и дайте ему высохнуть.

Как очистить прозрачный чехол, если он пожелтел

В интернете полно советов, как убрать желтизну на силиконовом чехле. Некоторые советуют замочить его в отбеливателе на длительное время, другие — использовать соду и уксус. Но умные люди понимают, что вернуть старому силикону такой идеальный вид, как при его покупке, практически невозможно. К сожалению, ничто не повлияет на естественное изменение материала — химические реакции, как и время, обратно не повернуть. Покупая такой чехол, просто будьте готовы к тому, что периодически его придется менять.

Чтобы слишком рано не гуглить, как очистить прозрачный силиконовый чехол от желтизны, не кладите его под прямые солнечные лучи. А когда моете чехол, не используйте жесткие губки, чтобы не поцарапать поверхность.

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