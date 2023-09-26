Солнце, батарея и память: почему ваш смартфон постоянно зависает и как это исправить

Есть несколько правил, которые помогут избавить от проблемы торможения устройства

Многие владельцы смартфонов хотя бы раз могли столкнуться с проблемой зависания гаджета. К этому могут привести некоторые привычки, от которых следует избавляться, чтобы не навредить устройству.

"Телеграф" рассказывает, что негативно влияет на работу телефона и как можно исправить проблему его торможения. Для этого нужно запомнить несколько полезных правил.

Зарядка телефона

От того, как вы заряжаете телефон, зависит то, сколько он "проживет" и как быстро начнет подтормаживать. К примеру, оставлять гаджет на зарядке на всю ночь нельзя, поскольку это вредит батарее и уменьшает продолжительность ее работы. Также стоит учесть, что смартфон лучше заряжать до 80% и разряжать — до 20%.

Перепады температуры

На работу телефона влияют резкие перепады температуры. То есть, холод и прямые солнечные лучи могут ухудшить работу вашего устройства. Они негативно сказываются на аккумуляторе, экране, а также смартфоне в целом. Также стоит отметить, что телефон не нужно ставить на зарядку сразу после мороза.

Забитая память

Если ваше устройство забито лишними файлами, это приводит к его торможению. Очищать память необходимо регулярно, чтобы избежать такой проблемы. Важно чистить кэш приложений, удалять ненужные файлы, фото, видео. Или же их можно перемещать в облако.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как увеличить время работы вашего смартфона. Есть пять хитростей, которые помогут сделать это.