Будет летать: пять простых способов повысить скорость интернета

Рассказываем, как исправить медленное Wi-Fi соединение

Быстрый доступ в интернет необходим для многих домашних устройств — это мобильные телефоны всех домочадцев и гостей, планшеты, ноутбуки, камеры наблюдения, смарт-телефизоры. Для стабильной и корректной работы роутер нужно периодически перезагружать, но иногда это не решает проблему медленного соединения.

Как сообщает itechua, при сбоях нужно сделать несколько простых шагов. Эти действия в большинстве случаев помогают повысить скорость.

Что сделать, чтобы интернет был быстрее

Для начала эксперты советуют проверить, что маршрутизатор расположен в таком месте, где не создаются физические препятствия, например, его закрывают стены или предметы. Далее следует выполнить такие действия:

перезагрузить роутер;

изменить канал Wi-Fi или диапазон частот;

установить обновления, которые вы могли пропустить;

выключить устройства, которые в данный момент не используются;

проверить гаджеты на вирусы.

Некоторые вредоносные программы занимают трафик, тем самым снижая скорость для других устройств. Если таким образом решить проблему не удалось, возможно, ваша модель роутера устарела и требует замены.

Также обратите внимание на свой пакет услуг — если ваши потребности выросли, возможно, вам нужно сменить тариф или оператора. Если с вашей стороны все в порядке, обратитесь к провайдеру для проверки интернет-соединения до вашей квартиры.

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