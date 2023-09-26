Мало кто знает: почему нельзя заряжать телефон в машине

Эта привычка может убить ваш гаджет

Зарядка телефона в машине — это распространенная практика. Конечно, никому не нравится, когда телефон быстро разряжается и может сесть в любой момент.

В то же время привычка постоянно держать ваш гаджет на автомобильной зарядке может иметь довольно неприятные последствия. Портал santeplus рассказывает, по какой причине это может быть не самым лучшим вариантом.

Можно ли заряжать телефон через USB в машине

Вы могли не задумываться о таких факторах:

Нестабильное напряжение — электрическая система автомобиля предназначена для заряда автомобильного аккумулятора и подачи энергии на различные устройства в автомобиле. Напряжение в автомобильной электрической системе может быть нестабильным и давать большие импульсы, что может повредить вашему телефону. Особенно если он не обладает функцией защиты от внезапных изменений напряжения.

— электрическая система автомобиля предназначена для заряда автомобильного аккумулятора и подачи энергии на различные устройства в автомобиле. Напряжение в автомобильной электрической системе может быть нестабильным и давать большие импульсы, что может повредить вашему телефону. Особенно если он не обладает функцией защиты от внезапных изменений напряжения. Длительность зарядки — зарядка в машине может занять больше времени, чем зарядка через обычное зарядное устройство в розетке. Это связано с меньшей мощностью выхода автомобильного USB-порта.

— зарядка в машине может занять больше времени, чем зарядка через обычное зарядное устройство в розетке. Это связано с меньшей мощностью выхода автомобильного USB-порта. Отвлечение внимания. Зарядка телефона в машине может отвлечь вас от управления автомобилем и увеличить риск аварии.

Зарядка телефона в машине может отвлечь вас от управления автомобилем и увеличить риск аварии. Тепловой фактор — ваш телефон может перегреваться. Постоянный перегрев телефона плохо отражается на его состоянии.

— ваш телефон может перегреваться. Постоянный перегрев телефона плохо отражается на его состоянии. Износ аккумулятора автомобиля. Также существует мнение, что постоянное использование автомобильного USB-порта для зарядки может привести к большему износу автомобильного аккумулятора.

Если вы все же хотите заряжать телефон в машине, приобретите специализированные автомобильные зарядные устройства. В них должна быть защита от перепадов напряжения, чтобы снизить риски для вашего гаджета.

Но эксперты рекомендуют в основном заряжать свой телефон в розетке, используя оригинальное зарядное устройство. О том, почему зарядка телефона может пищать и какая из трех причин безопасна для человека, мы рассказывали ранее.