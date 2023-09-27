Осторожно, шпионы: как узнать, что вас прослушивают через телефон

Все очень просто и легко

Мобильный телефон есть у каждого человека — без связи невозможно вести рабочие и личные дела. У всех время от времени появляются опасения по поводу того, а не слушает ли кто-то телефонные звонки. Ранее мы рассказывали, как вычислить слежку через камеру телефона.

Теперь поговорим о прослушке телефона в целом. Вместе с "Главредом" расскажем о главных признаках прослушивания и можно ли как-то его минимизировать.

Как понять, что твой телефон прослушивают

О прослушке от спецслужб вы вряд ли узнаете. Но вот слежку со стороны вычислить можно по простым признакам.

Если исправная батарея стала быстро разряжаться — это возможный признак прослушивания. Это может указывать на установку фонового приложения, которое работает на фоне и потенциально отслеживает ваши действия.

Один из признаков — помехи на телефоне. Щелчки, гудки или эхо могут свидетельствовать о перехвате или записи разговоры со стороны.

Резкое увеличение потребления данных также может свидетельствовать о прослушке. Возможно, скрытое приложение отправляет ваши данные на неизвестный сервер.

На прослушку могут указывать странные сообщения. Если вы получаете СМС с непонятными символами — возможно, за вами следят.

Самостоятельная жизнь телефона — также один из признаков слежения. Если аппарат самостоятельно включается, выключается или перезагружается без видимых причин — вероятно, на него было установлено вредоносное программное обеспечение.

Прослушиваемый телефон работает медленнее. Дело в том, что скрытые процессы или приложения потребляют много ресурсов и мешают его нормальному функционированию.

Телефон на прослушке на ощупь может быть теплым. На нем могут быть запущены скрытые приложения.

Как узнать о прослушке с помощью определенных комбинаций

Код *#21# поможет выяснить, не подключена ли переадресация смс, звонков или других ваших данных. Если такая переадресация есть, на экране появятся конкретные данные, куда уходит вся информация.

Комбинация *#62# покажет, куда идет перенаправление всех телефонных вызовов, смс и данных, если к вам не смогли дозвониться. По умолчанию устанавливается переадресация голосовых вызовов на телефон вашего мобильного оператора (голосовая почта).

Отключить переадресацию с вашего телефона можно с помощью команды *#002#. А с помощью кода *#06# вы сможете найти аппарат, если его украли.

Можно ли защитить телефон от прослушивания

Полностью сделать это вряд ли получится. Однако можно использовать закрытые месседжеры, соблюдать информационную гигиену, не устанавливать "левые" приложения и быть осторожным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон стал медленно работать. Вы легко решите эту проблему.